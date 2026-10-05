Чат-ботам доверили управление автомобилем: и вот что из этого вышло
1
1

Чат-ботам доверили управление автомобилем: и вот что из этого вышло

Автоновости

Исследователи представили результаты необычного эксперимента, который проверил, способны ли универсальные языковые модели справиться с задачей, для которой их специально не обучали. Речь шла не о симуляции и не о компьютерной игре, а об управлении реальным автомобилем. Команда DrivingBench решила выяснить, могут ли современные чат-боты принимать решения в динамичной среде и вести машину по заданному маршруту.

Чат-ботам доверили управление автомобилем: и вот что из этого вышло
Фото: DrivingBench

Как проводился эксперимент

В испытаниях участвовали четыре модели: GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Grok 4.6 и GPT-5.6 Sol. Им доверили Toyota Corolla. Информацию об окружающей обстановке системы получали с камер, после чего должны были самостоятельно провести автомобиль по трассе. Длина маршрута составляла 130 метров. Условия были максимально контролируемыми: скорость ограничивали, а человек в любой момент мог вмешаться и нажать на тормоз.

Сложности появились ещё до старта. Некоторые модели, особенно GPT-6 Astra, периодически отказывались управлять настоящей машиной из соображений безопасности. Это происходило даже на пустой площадке, где скорость была сильно ограничена, а рядом находился человек, готовый остановить автомобиль. Разработчикам пришлось экспериментировать с формулировками запросов, чтобы добиться стабильного начала заезда.

В итоге исследователи нашли обходной путь: они добавили слово «песочница» (sandbox) к названию одного из компонентов. После этого модели начинали работать стабильнее и соглашались приступить к управлению. Этот эпизод показывает, насколько важны формулировки и контекст даже в технических экспериментах с ИИ. Кроме того, он говорит о том, что встроенные ограничения безопасности могут заметно влиять на практическое применение моделей.

Результаты заездов

Результаты заездов заметно различались. GPT-5.6 Sol за три попытки каждый раз преодолевал лишь около 6% трассы. К третьему заезду суммарный пройденный им путь достиг 17,1 метра. При этом часть движения приходилась на отклонения и возвращение назад, то есть система не столько уверенно ехала вперёд, сколько пыталась корректировать курс. Для маршрута длиной 130 метров такой результат оказался очень скромным.

Лучший результат Grok 4.6 составил 22,6 метра. Это соответствовало примерно 11% маршрута. Показатель оказался выше, чем у GPT-5.6 Sol, но всё равно не позволил приблизиться к полному прохождению трассы. Модель продемонстрировала ограниченную способность удерживать направление и принимать решения в реальном времени. Даже в упрощённых условиях ей не хватило устойчивости для уверенного вождения.

Две другие модели выступили лучше. Claude Fable 5.1 во время третьей попытки смог добраться примерно до середины трассы. Это уже заметно превышало результаты GPT-5.6 Sol и Grok 4.6. Однако и здесь речь шла не о полноценном проезде, а лишь о частичном успехе. Тем не менее прогресс от попытки к попытке указывал на то, что модель способна учитывать предыдущие ошибки.

GPT-6 Astra в первом заезде показал результат, сопоставимый с достижением Claude Fable 5.1. А затем именно эта модель стала единственным участником эксперимента, которой удалось полностью завершить маршрут. Этот факт стал главным позитивным моментом испытаний. Однако даже единичный успех не означает, что система готова к реальной дороге: для надёжного вождения нужны стабильность, предсказуемость и безопасность в самых разных ситуациях.

После каждого заезда системам предлагали проанализировать предыдущие ошибки. У Astra и Fable исследователи заметили улучшение результатов. Это может говорить о том, что модели способны учиться на собственном опыте в рамках серии попыток. Однако такой вывод требует осторожности: улучшение могло быть связано с конкретными условиями трассы и ограниченным числом тестов.

Заключение

Авторы эксперимента подчёркивают, что проверка была ограниченной. Для каждой модели провели лишь небольшое число попыток на одной трассе, поэтому делать широкие обобщения рано. По их мнению, дальнейшее развитие подобных возможностей потребует не только совершенствования моделей, но и дополнительной работы над безопасностью и методами их оценки. Пока же чат-боты, даже самые продвинутые, не могут считаться надёжными водителями реального автомобиля.

0
0 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Отзывы

«Продал старый Логан и пожалел»: честный отзыв владельца автомобиля «Лада Искра» спустя полгода эксплуатации

На днях в одной из профильных автомобильных веток был опубликован отзыв новоиспеченного владельца автомобиля Lada Iskra. Этот человек шесть лет...

«Продал старый Логан и пожалел»: честный отзыв владельца автомобиля «Лада Искра» спустя полгода эксплуатации
321 просмотр
7
Подробнее
Автоновости

AWD или 4WD: что лучше и чем на самом деле отличаются системы полного привода

Разница между системами полного привода становится понятна не по надписи на кузове, а за рулём. На кроссовере водитель может спокойно выехать из...

AWD или 4WD: что лучше и чем на самом деле отличаются системы полного привода
600 просмотров
23
Подробнее
Автоновости

Смазка ступичных шпилек, а точно ли надо? Как безобидная привычка может превратиться в скрытую угрозу

Среди автомобилистов есть привычка, которая передается из поколение в поколение: перед установкой колеса смазать резьбу шпилек или болтов медной...

Смазка ступичных шпилек, а точно ли надо? Как безобидная привычка может превратиться в скрытую угрозу
403 просмотра
32
Подробнее
Автоновости

Почему АвтоВАЗ перестал устанавливать цепи ГРМ на свои автомобили

Долгое время ремень ГРМ оставался одним из самых болезненных мест в автомобилях АвтоВАЗа. Истории о загнутых клапанах и дорогом ремонте после обрыва...

Почему АвтоВАЗ перестал устанавливать цепи ГРМ на свои автомобили
4361 просмотр
18
Подробнее
Автоновости

Почему дизельный автомобиль часто оказывается выгоднее бензинового

Когда автомобиль за месяц проезжает несколько тысяч километров, расход топлива перестаёт быть просто цифрой. На него начинаешь смотреть иначе:...

Почему дизельный автомобиль часто оказывается выгоднее бензинового
286 просмотров
24
Подробнее
Автоновости

«Автомобиль интересный, но цена смущает»: бывший инженер АЗЛК оценил новый Москвич M70

Бывший инженер-испытатель АЗЛК Алексей Ревин, работавший на заводе с 1987 по 1993 год, дал оценку современному Москвичу M70. Его мнение особенно...

«Автомобиль интересный, но цена смущает»: бывший инженер АЗЛК оценил новый Москвич M70
279 просмотров
4
Подробнее
Автоновости

В Россию вернулся легендарный Renault Duster, который стоит дешевле китайцев

Знакомый кроссовер Renault Duster снова доступен покупателям, однако теперь он попадает в страну в рамках параллельного импорта. Для многих такая...

В Россию вернулся легендарный Renault Duster, который стоит дешевле китайцев
481 просмотр
9
Подробнее
Показать ещё
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль