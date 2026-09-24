В Россию вернулся легендарный Renault Duster, который стоит дешевле китайцев

Знакомый кроссовер Renault Duster снова доступен покупателям, однако теперь он попадает в страну в рамках параллельного импорта. Для многих такая схема стала привычной, но она влияет и на цену, и на сроки, и на выбор конкретных комплектаций.

Раньше новые Duster поступали к российским дилерам с местного производства. Сборка началась в 2011 году и продолжалась до 2022-го. После остановки выпуска салоны постепенно распродавали оставшиеся автомобили. По мере того как склады пустели, найти нужную машину становилось всё труднее. Теперь продавцы пополняют предложение через параллельный импорт, что позволяет снова покупать модель, но уже без прежней дилерской сети и с другими условиями.

Откуда «Дастеры» везут и как формируется предложение

Чаще всего Duster привозят из Объединённых Арабских Эмиратов. Значительная часть автомобилей заказывается под конкретного покупателя, поэтому сроки зависят от выкупа машины и времени на перевозку. У некоторых продавцов есть небольшие партии в наличии, но массовых поставок, как раньше, пока нет.

Предложение формируется точечно: где-то появляется одна-две машины, где-то продавец готов организовать доставку под заказ.

Версия LE

За самый доступный Duster просят от 2 350 000 рублей. По этой цене можно заказать автомобиль второго поколения в комплектации LE, предназначенной для ближневосточного рынка. Сколько придётся ждать покупку, зависит от сроков выкупа и перевозки. В некоторых случаях машина уже есть в наличии, но чаще речь идёт о заказе с последующей доставкой.

Под капотом у этой версии стоит знакомый по объёму 1,6-литровый бензиновый мотор без турбины. Его мощность составляет 114 л.с. В сочетании с ним работает вариатор и передний привод. Такая связка рассчитана на повседневную эксплуатацию: она не претендует на спортивность, но подходит для города, дачи и поездок по трассе. Для многих покупателей важнее предсказуемость и ремонтопригодность, чем максимальная динамика.

В исполнении LE предусмотрен бесключевой доступ, поэтому перед посадкой не нужно искать ключ в кармане или сумке. Для запуска двигателя достаточно нажать кнопку. Руль отделан кожей и снабжён клавишами управления, а данные о поездке отображаются на экране бортового компьютера. Такой Duster обойдётся в 2,35 млн рублей, что заметно меньше стартовых цен нескольких китайских кроссоверов.

В оснащении Duster предусмотрено немало полезного для повседневных поездок. Климат-контроль поддерживает общую температуру для всего салона, избавляя от необходимости то и дело менять настройки. Для зарядки телефона и другой техники есть несколько USB-разъёмов. Комплектация также включает 17-дюймовые легкосплавные диски. Это не роскошь, но набор, который закрывает базовые потребности водителя и пассажиров.

На тесной парковке пригодятся камеры кругового обзора. Они помогают разглядеть низкий столбик или другую преграду возле кузова, которую легко не заметить с водительского места. При перестроении электроника предупреждает о попутной машине в слепой зоне. Давление в шинах тоже находится под контролем датчиков, сообщающих о его снижении. Такие системы делают эксплуатацию удобнее и снижают риск мелких неприятностей.

Сравнение с китайскими аналогами

Даже за Haval F7 2026 года придётся отдать минимум 2 899 000 рублей. Jaecoo J7 2025 года стоит от 3 019 000 рублей, и ещё выше начинается прайс Geely Atlas — с 3 760 990 рублей.

На этом фоне Duster выглядит более доступным предложением, хотя у него есть свои особенности: иная гарантийная история, другая адаптация к российским условиям и не всегда такой же набор современных опций. Тем не менее стартовая цена остаётся одним из главных аргументов в его пользу.

Третье поколение

За 2 850 000 рублей продают уже третье поколение модели. Этот Duster собран в Румынии и оснащён максимальным количеством опций. Это более современный автомобиль, но и за более высокую цену. Здесь важно сравнить не только стоимость, но и оснащение, а также доступность запчастей и обслуживания.

На что обратить внимание покупателю

При покупке Duster через параллельный импорт стоит уточнить происхождение машины, комплектацию, наличие документов для постановки на учёт и условия гарантии. Также полезно заранее понять, какие опции действительно нужны, а за какие можно не переплачивать.

Цены могут меняться в зависимости от курса валют, логистики и аппетитов продавца, поэтому выгодное предложение лучше проверять особенно внимательно.

Покупателю важно сравнить комплектации, сроки поставки и условия обслуживания, чтобы выбрать действительно подходящий вариант.