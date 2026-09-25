"Автомобиль интересный, но цена смущает": бывший инженер АЗЛК оценил новый Москвич M70
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«Автомобиль интересный, но цена смущает»: бывший инженер АЗЛК оценил новый Москвич M70

Автоновости
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Бывший инженер-испытатель АЗЛК Алексей Ревин, работавший на заводе с 1987 по 1993 год, дал оценку современному Москвичу M70. Его мнение особенно любопытно потому, что он знает автопром не только по документам и тестам, но и по реальной заводской практике. В прошлом он владел моделями 2140 и 2141, поэтому нынешнюю машину сравнивает не только с конкурентами, но и с прежней продукцией АЗЛК.

&#171;Автомобиль интересный, но цена смущает&#187;: бывший инженер АЗЛК оценил новый Москвич M70
Фото: auto.ru

От моделей на базе JAC к новой M-линейке

Модели, построенные на технике JAC, Ревина прежде не интересовали. А вот новую M-линейку, которую связывают с концерном SAIC, он воспринимает заметно благоприятнее. В ней бывший испытатель видит более удачное сочетание агрегатов и потребительских качеств. Особенно он выделил старшую версию M70, где установлены 200-сильный двигатель и классический автомат. Именно такие решения, по его мнению, делают автомобиль технически интереснее.

При этом ключевым для Ревина остается цена. Версия Ultra с двухлитровым турбомотором и девятиступенчатым автоматом оценивается производителем в 3 499 000 рублей. Для бывшего инженера-испытателя это слишком много для переднеприводного кроссовера, даже с учетом современных технологий и оснащения.

У M70 есть и более доступное исполнение — Drive. На официальном сайте сейчас заявлена цена от 2 539 000 рублей с учетом временной скидки 560 тысяч рублей. Такое предложение действует до 30 сентября 2026 года. Без специальных условий стоимость оказывается выше. То есть даже относительно доступная версия остается в ценовом сегменте, который подходит не всем потенциальным покупателям.

&#171;Автомобиль интересный, но цена смущает&#187;: бывший инженер АЗЛК оценил новый Москвич M70
Алексей Ревин

Качество сборки

О качестве российской сборки Ревин пока не стал делать окончательных выводов. Это объяснимо: для объективной оценки нужна статистика эксплуатации, а не только первые партии автомобилей. Серийные M70 выпускают крупноузловым методом. При этом завод уже начал собирать первый кузов по технологии CKD, чтобы отработать сварку и окраску.

Массовый переход на более глубокий цикл должен состояться после испытаний и сертификации. Пока речь идет о постепенном освоении операций и подготовке производства. Для потребителя это означает, что реальное качество сборки и степень локализации еще предстоит оценить по мере развития проекта. Ревин в этом вопросе предпочитает не забегать вперед и не делать поспешных заявлений.

Сравнение с советскими «Москвичами»

Сам Ревин сравнил нынешнюю ситуацию с советским временем прежде всего через доступность. По его воспоминаниям, старые «Москвичи» были автомобилями для значительно более широкого круга покупателей. Они воспринимались как массовый и относительно доступный транспорт. Современный M70 он считает технически интереснее прежней линейки марки, но это не отменяет высокого ценового барьера.

&#171;Автомобиль интересный, но цена смущает&#187;: бывший инженер АЗЛК оценил новый Москвич M70
На фото — Алексей Ревин

Таким образом, оценка Алексея Ревина получилась двойственной. С одной стороны, он положительно отзывается о технике нового Москвича M70, особенно о старшей версии с мощным мотором и автоматом. С другой — почти 3,5 млн рублей за топовую переднеприводную модификацию он платить не готов. Именно цена, а не сама конструкция, становится для него главным препятствием.

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Nordman51

За 3,5 лимона, спасибо воздержусь.

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