Почему АвтоВАЗ перестал устанавливать цепи ГРМ на свои автомобили

Долгое время ремень ГРМ оставался одним из самых болезненных мест в автомобилях АвтоВАЗа. Истории о загнутых клапанах и дорогом ремонте после обрыва ремня надолго сформировали у владельцев настороженное отношение к такой конструкции. Даже те водители, которые старались обслуживать машину вовремя и не экономили на замене деталей, не всегда могли быть спокойны. Качество отдельных запчастей иногда подводило раньше, чем наступал регламентный срок замены, а последствия могли оказаться серьёзными.

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Когда обрыв ремня приводил к тяжёлым последствиям

Однако степень ущерба зависела не только от самого ремня, но и от устройства двигателя. В конце 2000-х годов АвтоВАЗ обновлял шестнадцатиклапанный мотор и отказался от выемок на поршнях, которые оставляли свободное пространство для клапанов. Инженеры тогда ориентировались на современные тенденции двигателестроения, но после такой переделки внезапный обрыв ремня мог закончиться встречей поршней с клапанами.

Такие моторы в народе быстро прозвали «втыковыми». Покупатели старались заранее выяснить, чем грозит отказ привода ГРМ именно на их двигателе, ведь даже соблюдение регламента не давало полной гарантии от преждевременной поломки.

Решение нашлось в возвращении к прежней форме поршней. На двигателе 21129 снова появились углубления под клапаны — так называемые цековки. Если ремень обрывался, эти выемки позволяли клапанам и поршням разойтись без опасного удара. Позже подобные поршни начали применять и в моторах другого объёма. Это снизило риск катастрофического ремонта и вернуло владельцам часть уверенности. Но при этом АвтоВАЗ не стал переходить на цепной привод ГРМ, хотя зарубежные производители всё чаще выбирали именно цепь.

Почему ремень остался на новых агрегатах

Ременной привод сохранился и на новых двигателях завода. Когда Niva Legend получила мотор объёмом 1,8 литра, цепь исчезла и с этой модели. После этого цепных моторов в гамме АвтоВАЗа практически не осталось. Завод сделал ставку на ремень, но не потому, что не знал о преимуществах цепи.

Причина оказалась комплексной: она связана и с экономикой производства, и с техническими особенностями самих двигателей, и с внешними ограничениями.

Зарубежные заводы всё чаще ставят цепь даже на малообъёмные двигатели. Однако пойти по такому же пути АвтоВАЗу мешают более жёсткие требования к выбросам. Форма поршня влияет на эффективность работы мотора, а значит, и на экологические показатели. Когда приходится учитывать каждый грамм выхлопа, возможности для простой переделки поршневой группы оказываются ограничены. Поэтому зарубежные производители могут позволить себе цепь там, где российскому заводу проще сохранить проверенный ремень.

Можно. А зачем?

Почему АвтоВАЗ не может просто закупить цепи? В России пока нет предприятий, оснащённых для выпуска современных цепей ГРМ. Их пришлось бы заказывать за границей, а такие закупки обошлись бы заметно дороже ремней, с которыми завод уже работает.

К тому же переход на цепь потребовал бы перестройки производственных цепочек, дополнительного оборудования и времени. В нынешних условиях это не выглядит простым и быстрым решением.

Нынешние вазовские моторы не нуждаются в цепном приводе ГРМ. Речь идёт о небольших атмосферных двигателях с невысокой степенью сжатия, где ремень вполне справляется с нагрузкой. Если он всё же оборвётся, выемки в поршнях оставят пространство для клапанов и помогут избежать удара. Именно поэтому АвтоВАЗ продолжает использовать ремень там, где он остаётся достаточным и экономически оправданным.

Что это значит для владельца

Для владельца автомобиля АвтоВАЗа это означает простую вещь: ремень ГРМ по-прежнему требует внимания. Важно следить за состоянием привода, не тянуть с заменой и использовать качественные детали. Современные моторы стали безопаснее при обрыве благодаря цековкам, но это не отменяет регламентного обслуживания.

Цепь где-то удобнее и престижнее, однако в случае с нынешними вазовскими двигателями ремень остаётся осознанным выбором завода — не идеальным для всех, но объяснимым с точки зрения производства, экологии и экономики.