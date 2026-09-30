Обгон начал на прерывистой, а закончил на сплошной — лишат ли прав?

Водитель включает поворотник, выезжает на встречную полосу через прерывистую линию, опережает грузовик и возвращается на свою полосу уже через сплошную. Ему кажется, что нарушение отсутствует: ведь обгон начат там, где он разрешён. Но в административном деле о выезде на встречную полосу значение имеет не только место начала манёвра. Суд смотрит на всю траекторию, включая завершение. Именно поэтому возникает вопрос: лишение или нет? Ответ зависит от разметки, требований ПДД и доказательств.

Какие линии разметки имеют значение

Разметка 1.1 — обычная сплошная линия — её пересекать запрещено. Разметка 1.3 — двойная сплошная — также не предназначена для пересечения. Однако есть разметка 1.11, которая представляет собой сочетание сплошной и прерывистой линий. Для неё предусмотрено специальное исключение: со стороны сплошной линии её можно пересечь при завершении обгона или объезда. Но это правило относится именно к 1.11. Оно не распространяется на любую сплошную, которая оказалась справа от обгоняющего автомобиля. Если водитель возвращается через обычную 1.1, ссылка на «разрешённое начало» сама по себе не спасает.

Почему важно оценивать весь манёвр, а не только выезд

Пункты 11.1 и 11.2 ПДД требуют, чтобы водитель ещё до начала обгона убедился в безопасности: хватит ли расстояния, свободна ли встречная полоса, успеет ли он вернуться на свою сторону. Обгон — это не только выезд, но и опережение, и возвращение. Пункт 9.1(1) ПДД отдельно запрещает движение по полосе встречного движения, если она отделена разметкой 1.1 или 1.3. Поэтому обсуждать только место первого пересечения линии недостаточно. Юридически значимым является весь манёвр: где он начался, как проходил и где закончился.

Откуда появилась идея, что Верховный Суд разрешил такой обгон

Часто ссылаются на постановление Верховного Суда РФ от 29 марта 2012 года № 212-АД12-1. В том деле действительно была похожая ситуация: водитель законно выехал на встречную полосу через разметку 1.11, а возвращался через 1.1. Его лишили прав на четыре месяца. Верховный Суд переквалифицировал действия с части 4 статьи 12.15 КоАП РФ на часть 1 статьи 12.16 КоАП РФ и назначил предупреждение. Но даже тогда пересечение сплошной линии не признали разрешённым. Изменились лишь квалификация и наказание. Это принципиально важный момент, который часто упускают.

Почему постановление 2012 года нельзя считать универсальным

Это дело было рассмотрено до того, как в ПДД появился пункт 9.1(1), введённый в 2017 году. Оно также предшествовало разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ 2019 года. Использовать постановление 2012 года как универсальную индульгенцию сегодня — значит игнорировать последующее развитие правил и судебной практики. Правовая оценка подобных ситуаций с тех пор изменилась. Поэтому старую ссылку нельзя автоматически переносить на современные дела.

Первое распространённое оправдание: «прерывистая закончилась неожиданно»

Некоторые водители говорят, что не успели завершить обгон, потому что прерывистая линия закончилась слишком быстро. Разметка 1.6 действительно предупреждает о приближении к 1.1 или 1.11. Однако из ПДД не следует, что отсутствие предупреждающей линии или её позднее обнаружение разрешает пересекать сплошную. Состояние разметки, видимость знаков и возможность своевременно заметить запрет оцениваются по обстоятельствам конкретного дела. Если водитель не убедился в безопасности заранее, это его риск.

Второе оправдание: «обгоняемый прибавил скорость»

Иногда объясняют так: обгоняемый автомобиль увеличил скорость, и пришлось уходить через сплошную. Пункт 11.3 ПДД действительно запрещает водителю обгоняемого транспортного средства мешать обгону повышением скорости. Но чужое нарушение не освобождает обгоняющего автоматически. Для статьи 2.7 КоАП РФ о крайней необходимости нужна непосредственная опасность, которую нельзя устранить иначе. Кроме того, причинённый вред должен быть меньше предотвращённого. Одной фразы «я не успел» недостаточно. Запись видеорегистратора здесь полезнее общих рассуждений о вынужденности.

Современная практика: дело 2025 года

В постановлении от 23 июня 2025 года № 7-АД25-6-К2 Верховный Суд РФ проверял дело водителя Renault Sandero. На трассе «Холмогоры» он завершил обгон в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён». В жалобе водитель ссылался на то, что начал манёвр законно. Суд этот довод отклонил и оставил год лишения прав, поскольку нарушение было повторным. Важная оговорка: это дело касалось зоны действия знака, а не только пересечения линии. Но оно наглядно показывает, почему разрешённое начало не оправдывает запрещённое продолжение.

Прямое разъяснение Пленума Верховного Суда РФ 2019 года

Для рассматриваемой ситуации ключевым является пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 года № 20. Там сказано: если водитель выехал на встречную полосу с соблюдением ПДД, но завершил манёвр с нарушением их требований, действия квалифицируются по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Следовательно, обычное завершение обгона через сплошную 1.1 не становится законным только потому, что выезд был через прерывистую. Именно это разъяснение чаще всего применяют суды.

Наказание по статье 12.15 КоАП РФ

По действующей редакции части 4 статьи 12.15 КоАП РФ предусмотрен штраф 7500 рублей или лишение права управления на срок от четырёх до шести месяцев. При повторном нарушении по части 5 той же статьи грозит лишение на один год. Если повторное нарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме техническими средствами, назначается штраф 7500 рублей. Поэтому вопрос «лишение или нет?» не имеет одного универсального ответа: санкция части 4 альтернативная, но риск лишения вполне реальный.

Что оценивает суд и что помогает водителю

Суд оценивает законность всего обгона, а не только первого пересечения разметки. Исключение для разметки 1.11 существует, но оно не отменяет запрет на пересечение обычной сплошной. Если возвращение стало опасным, приоритет — предотвратить столкновение. Однако юридическую оценку вынужденных действий затем дают по доказательствам: записи регистратора, схеме места, видимости разметки и знаков, показаниям. Объяснение «я начинал на пунктирной» само по себе не является защитой.

Краткий вывод

Если водитель начал обгон через прерывистую, а завершил через обычную сплошную 1.1, его действия с высокой вероятностью квалифицируют по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Наказание может быть как штрафом, так и лишением прав. Ссылка на старое постановление 2012 года не работает автоматически, поскольку после 2017 и 2019 годов правила и практика изменились. Исключение есть только для разметки 1.11 и особых случаев крайней необходимости, которые нужно доказывать. Поэтому главный совет: оценивать нужно весь манёвр целиком, а не только его начало.