Скрытая опасность: как съемка движущегося по дороге автомобиля может повредить ваш смартфон

В последнее время всё чаще появляются сообщения о том, что съёмка движущегося автомобиля приводит к повреждению смартфона. Нет, это не отскочивший от машины камень. Все дело в работающем вблизи лидаре, который установлен на автомобиль. Он может повредить матрицу камеры мобильного устройства.

Фото из открытых источников

По данным канала Baza, за год число обращений в сервисные центры из-за повреждённых камер выросло примерно на 30%, а ремонт в таких случаях оценивают в 15–20 тысяч рублей. Однако независимого подтверждения этим цифрам пока нет. Именно поэтому важно разобраться, где заканчивается реальная техническая угроза и начинается осторожное предположение.

Почему лидар вообще может влиять на камеру

Лидар сканирует пространство с помощью инфракрасных импульсов. Человеческий глаз их не видит, но светочувствительная матрица смартфона может на них реагировать. В отличие от обычного света, лазерное излучение обладает высокой концентрацией энергии, и при определённых условиях оно способно воздействовать на сенсор. Насколько велик риск повреждения, зависит от параметров излучения, характеристик оптики, расстояния до сканера и угла, под которым камера направлена на источник.

В публикациях, посвящённых этой теме, чаще всего упоминают точки, полосы и яркие пятна на снимках. Также говорят о мерцании, появлении единичных «битых» пикселей и других артефактах. Важно понимать: такие симптомы не обязательно связаны именно с лидаром. Камера смартфона может получить повреждение и по другим причинам, включая перегрев, механическое воздействие или заводской дефект. Поэтому каждый случай требует отдельной диагностики.

От чего зависит вероятность повреждения

Единого, окончательно доказанного сценария пока нет. Ситуация сильно зависит от сочетания факторов: длины волны, пиковой мощности, продолжительности воздействия, расстояния до лидара и оптических характеристик самого смартфона.

Например, съёмка с близкого расстояния или с использованием зума может повысить риск. Но даже в этом случае нельзя утверждать, что повреждение гарантировано. Многое определяется конкретными условиями, которые в пользовательских историях часто описываются неполно.

Почему не стоит проверять риск на собственном телефоне

Проверять, повредит ли лидар камеру именно вашего смартфона, заведомо плохая идея. Если опасения подтвердятся, ремонт может обойтись в сумму, сопоставимую с покупкой нового бюджетного устройства. Даже если в конкретный момент всё обойдётся, нет гарантии, что последствия не проявятся позже. Поэтому разумная предосторожность здесь гораздо полезнее, чем эксперимент.

Как снизить риск

Самое простое правило — не направлять камеру смартфона прямо на работающий лидар. Особенно если вы находитесь рядом с автомобилем, который использует такой сканер. Не стоит приближаться к источнику излучения и использовать зум для съёмки лидара крупным планом.

В качестве дополнительной меры защиты некоторые рекомендуют специальные фильтры или защитные крышки для объектива. Они не дают абсолютной гарантии, но могут снизить интенсивность попадающего на матрицу излучения.

Что делать при появлении артефактов

Если на снимках появились точки, полосы, яркие пятна, мерцание или единичные «битые» пиксели, лучше не пытаться исправить ситуацию самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр для диагностики. Специалисты смогут определить, связана ли проблема с матрицей, оптикой или программной частью.

Если есть подозрение, что дефект возник после съёмки лидара, сохраните примеры снимков и информацию о времени и месте съёмки — это может помочь при обращении по гарантии или страховке.

Практические выводы

Пока нет убедительных независимых данных о масштабе проблемы. Нельзя утверждать, что любой работающий лидар на дороге гарантированно выводит из строя камеры смартфонов. В журналистских расследованиях и пользовательских историях часто не приводятся детальные технические параметры конкретного лидара: длина волны, пиковая мощность, режим работы. Без этих данных сложно провести независимую верификацию каждого случая.

Кроме того, не всегда понятно, была ли камера повреждена именно лазерным излучением или речь идёт о другом дефекте. Поэтому рост обращений в сервисы сам по себе ещё не доказывает, что проблема носит массовый характер и связана исключительно с автомобильными лидарами.

Журналисты приводят предупреждение Apple о возможном повреждении сенсоров лазерным излучением. При этом в открытых материалах компании нет уточнения, что это касается исключительно автомобильных лидаров. Речь идёт о более широком классе устройств и ситуаций. Это важный нюанс: производитель предупреждает об осторожности, но не подтверждает, что каждый работающий лидар на дороге представляет опасность для любого смартфона.

Но и полностью игнорировать предупреждения не стоит. Разумный подход — избегать прямого контакта камеры с работающим лидаром, особенно с близкого расстояния и с зумом. Если вы снимаете автомобиль на дороге, делайте это с безопасной дистанции.