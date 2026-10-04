Прицеп и категория BE: что важно знать водителю, чтобы не получить штраф

В России водители всё чаще сталкиваются с тем, что сотрудники ГАИ обращают внимание не только на документы на авто, но и на право управлять автомобилем с прицепом. Поэтому перед покупкой или арендой прицепа — для лодки, дачных поездок, перевозки стройматериалов или вещей на отдых — стоит заранее проверить его характеристики. Многие ошибочно считают, что если прицеп легковой и внешне небольшой, то достаточно обычной категории B. На практике всё решают цифры в документах, прежде всего разрешённая максимальная масса.

Когда хватит категории B

Если разрешённая максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, водителю достаточно категории B. При этом суммарная разрешённая максимальная масса автомобиля и такого прицепа может быть больше 3,5 тонны — это не делает категорию B недостаточной. Главное, чтобы сам прицеп укладывался в лимит 750 кг по документам.

Поэтому первое, что нужно сделать перед покупкой или поездкой, — посмотреть разрешённую максимальную массу в паспорте прицепа или иных документах.

Когда уже нужна категория BE

С более тяжёлым прицепом ситуация зависит уже от автомобиля. Категория BE понадобится, если разрешённая максимальная масса прицепа превышает массу машины без нагрузки. Такое же требование действует, когда сумма разрешённых максимальных масс автомобиля и прицепа выходит за 3500 кг.

Если оба предела соблюдены — то есть прицеп не тяжелее машины по документам и общая разрешённая масса не превышает 3500 кг, — можно обойтись категорией B. Но если хотя бы один из этих параметров нарушен, обычной категории B уже недостаточно.

Некоторые водители пытаются обойти правило: снимают часть груза, едут порожняком или рассчитывают на то, что фактический вес прицепа в конкретной поездке будет небольшим. Это заблуждение. Для определения нужной категории берутся не фактические килограммы в момент движения, а разрешённая максимальная масса, указанная в документах. Поэтому даже пустой прицеп, который по бумагам требует категории BE, нельзя законно буксировать с одной лишь категорией B.

Как получить категорию BE

Получить BE можно с 19 лет, если у водителя уже есть право управления автомобилями категории B и стаж не меньше года. Придётся пройти медицинскую комиссию, обучение, а затем сдать экзамен.

Поэтому лучше заняться этим до начала дачного сезона или перед покупкой тяжёлого прицепа, чтобы потом не отменять поездки и не рисковать штрафом.

Как правильно перевозить груз в прицепе

Вещи в прицепе нужно закрепить так, чтобы повороты и торможение не сдвигали их с места. Перегружать прицеп запрещено, как и брать пассажиров в кузов. Поклажа должна оставлять открытыми номера и фонари, не мешая водителю видеть дорогу. За груз, который шумит, пылит или загрязняет проезжую часть, как и за другие нарушения правил перевозки, обычно грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

Длинные предметы требуют специального обозначения, если они выступают спереди или сзади больше чем на метр. Для бокового выступа этот порог составляет 40 сантиметров. Поэтому перед поездкой с досками, трубами или другим длинномерным грузом нужно заранее продумать не только крепление, но и обозначение выступающих частей.

Автомобиль вместе с прицепом и грузом должен укладываться в 20 метров по длине. По ширине допускается 2,55 метра, по высоте — четыре метра.

Скорость передвижения с прицепом

Времени на дорогу тоже понадобится больше. За городом с прицепом разрешено ехать не быстрее 70 км/ч, даже если трасса свободна. На автомагистрали допускаются 90 км/ч, а в населённых пунктах сохраняется предел 60 км/ч, если знаки не устанавливают другую скорость.

Техническая готовность, свет и страховка

Перед отправлением следует убедиться, что прицеп исправен. Если возвращаться придётся ночью, на нём обязательно должны гореть габаритные огни. Их включают и днём, когда видимость недостаточная.

Если прицеп нужен для личных поездок на легковой машине, покупать для него отдельное ОСАГО или вносить отметку в страховку автомобиля не придётся. При массе до 3,5 тонны техосмотр для прицепа тоже не требуется.

Незарегистрированный прицеп и штрафы

Без регистрации ездить нельзя. Даже небольшой прицеп, который нужен всего пару раз за лето, придётся поставить на учёт. Для оформления потребуется паспорт владельца, договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий покупку, документы на сам прицеп и подтверждение оплаты сборов. После регистрации прицеп получит номерные знаки, без которых выезжать на дорогу нельзя. Регистрационные документы нужно возить с собой и предъявлять инспектору вместе с документами на автомобиль.

За первое нарушение, связанное с эксплуатацией незарегистрированного прицепа, предусмотрен штраф 500–800 рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 5000 рублей, либо водитель может лишиться прав на срок до трёх месяцев. Поэтому экономия на регистрации почти всегда оборачивается более серьёзными расходами и потерей времени.

За отсутствие категории BE, когда она нужна по параметрам сцепки, по статье 12.7 КоАП РФ придётся заплатить от 5000 до 15 000 рублей, причём автомобиль могут задержать.