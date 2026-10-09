Почему я снова выбрал Ладу? Отзыв владельца Lada Vesta SW

Знакомство автора данного отзыва с продукцией Волжского автозавода началось, можно сказать, задолго до его рождения. У деда была «тройка», которую он купил ещё в конце 70-х. Это была не просто машина, а почти полноценный член семьи, свидетель многих событий и поездок. Именно с неё и потянулась для автора длинная, тёплая и, как оказалось, очень прочная история отношений с ВАЗом. Далее рассказ идет от имени автора.

Фото: Роман Ковригин / Ростов-на-Дону

Тёплые детские воспоминания

Потом в нашей жизни появилась Нива. С ней у меня связано множество самых тёплых детских воспоминаний: куда мы только на ней не ездили, что только не видели. Это была машина, которая воспринималась как что-то надёжное, настоящее и абсолютно своё. Она не казалась мне просто средством передвижения — скорее другом семьи, который всегда готов выручить.

Дальше отец купил «девятку»-короткокрылку, потом поменял её на «четырку», затем ещё на одну. Так в нашей семье и повелось: автомобили менялись, но марка оставалась. ВАЗ был привычным, понятным и каким-то по-домашнему своим. Никакого пафоса, зато всегда можно было быть уверенным, что машина не подведёт в самый неподходящий момент.

Мои личные машины: «Гранта», «Веста» и даже «Надежда»

Потом пришло время уже моих личных автомобилей. Первой стала Гранта, затем Веста SW. И это ещё не считая небольшого, но запомнившегося опыта с покупкой старенькой Нивы и развалюшки «Надежды» ВАЗ-2120. Так что через мои руки и руки моей семьи прошло немало разных моделей Волжского автозавода. И каждая по-своему оставила след.

И знаете, никогда никаких серьёзных проблем с автомобилями ВАЗ у нас не было. «Тройка» потом ещё долго бегала в семье моей тёти. Нива служила верой и правдой до начала нулевых, а потом ещё неизвестно сколько радовала своего покупателя. Даже Самары, произведённые в сложные 90-е, были очень надёжны: где-то могла отвалиться ручка двери, могла скрипеть панель, но по технике машины не подводили никогда. На Гранте я без проблем проездил 8 лет, а прошлая Vesta SW за почти 170 тысяч пробега вообще не ломалась ни разу. Никаких проблем — и это не преувеличение.

Но это не значит, что новую Весту я выбрал просто автоматически, по инерции или из семейной привычки. И хотя машиной будет пользоваться в основном моя милая половинка, а она уже привыкла к Весте SW и не стремилась что-то менять, я всё же, конечно, посмотрел, что ещё предлагает рынок. Хотелось понять, нет ли варианта интереснее, современнее или выгоднее.

Почему не китаец

Не буду подробно описывать мучения выбора и скажу честно: если бы я рассматривал машину в максимальной комплектации, то, наверное, уже бы склонялся к какому-то китайскому кроссоверу.

В топовых комплектациях Vesta SW уже приближается по цене к 2,3 млн, а это уже очень близко к огромному сегменту неплохо оснащённых и мощных китайцев, где глаза разбегаются от выбора. Там есть что посмотреть, есть с чем сравнить, и соблазн большой.

Цель — уложиться в 2 млн и получить скидку

Но цель была конкретная: уложиться в 2 млн, чтобы получить 20% скидку участнику СВО. При этом машина должна была быть с мотором 1.8, обязательно с АКПП и обязательно в комплектации не хуже, чем прошлая.

И да, оказалось, что купить такую машину не так-то и просто! На сайте Лады такие автомобили есть, но в наличии у дилеров их просто нет. Пришлось ждать подходящий вариант около полугода — почти как охотиться за редкой комплектацией.

Да и то мы хотели SW, а пришлось брать SW Cross, который выбивался из нашего ценового диапазона аж на 115 тыс. Но дилер согласился сделать нам скидку на эту сумму, в итоге автомобиль вышел в 1 999 000, а с учётом скидки участнику СВО и вовсе обошёлся всего в 1 600 000 рублей. Ну и согласитесь, за такую цену выбор просто очевиден — конечно, Лада! Тут уже не до сомнений.

Оснащение: достойно, но мультимедиа заменим

По комфорту и оснащению автомобиль очень достойный. Сами посудите: мотор 1.8, АКПП, климат-контроль, бесключевой доступ. Довольно скромную мультимедиа-систему мы скоро заменим на привычный нам Teyes, а в остальном в автомобиле всё, что надо, всё есть. Ничего критичного не хватает, и это радует.

Первые впечатления: шум и странная электроника

Поездил немного на ней, пока был дома в небольшой командировке. Не знаю, может, это субъективно, но кажется, машина немного шумнее, причём и мотор, и шум от шин, хотя у нас есть дополнительная шумка арок.

Ещё есть вопросы к работе электроники. Непонятно, так должно работать или что-то не так: глушишь машину, а приборная панель продолжает гореть. Выходишь из машины, закрываешь её, а приборная панель всё ещё горит. Потом сама тухнет через несколько минут. Мне кажется, это как-то нелогично.

Дистанционный запуск и бесключевой доступ

И ещё есть дистанционный запуск. Но реализовано это неудобно. У ключей нет обратной связи. У меня когда-то на Гранте был дистанционный запуск, так там, когда машина завелась, она даёт обратную связь: ключ пищит, на экране показано, что машина работает.

А в случае с Вестой непонятно, завелась ли машина. Никаких сигналов, никакой обратной связи. Неудобно. То же самое и с бесключевым доступом. Уходишь от машины, но не понимаешь, закрылась ли она. Звука она не издаёт, только мигает фонарями, разве что щелчок замков, но его можно и не услышать. И приходится оборачиваться, убеждаясь, что машина закрылась.

В остальном — старая добрая Веста, только лучше

Но в остальном это старая добрая Vesta SW, только лучше. Салон — это, конечно, совсем другой уровень: мягкая панель, климат-контроль, очень классные сиденья, на которые не хочется надевать чехлы. Большой простор сзади и потрясающий багажник — всё, что мы так полюбили, всё, что нам так нужно в наших путешествиях. Правда, подстаканник теперь один. Но это решаемо.