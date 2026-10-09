«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover
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«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover

Аварии в России

Есть утро, которое для сотен людей стало границей между «до» и «после». 2 октября, примерно в шесть утра проезжавшие мимо автомобилисты услышали то, от чего стынет кровь: металлический скрежет, удар, а затем тишина, ставшая приговором для двух молодых женщин.

Теперь известны их имена — Олеся и Елена. Родные сёстры из села Дубровичи. Они не нарушали правил, не гнали и не рисковали. Просто ехали по мосту в своей полосе — в Kia Sportage, который в то утро оказался для них ловушкой.

«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover

Что произошло на мосту?

По предварительным данным, всё произошло за считанные секунды. 21-летний водитель автомобиля Range Rover с московскими номерами ехал по мосту со значительным превышением скорости, хотя там действует ограничение 50 км/ч. Кадры аварии, разошедшиеся по соцсетям, показывают: внедорожник фактически летел.

Удар пришёлся в заднюю часть Kia. От огромной силы столкновения кроссовер выбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Lada Vesta, а Range Rover перевернулся.

Олеся и Елена, находившиеся в Kia, погибли на месте.

В социальных сетях рязанцы массово выражают соболезнования. Друзья и коллеги вспоминают сестёр как «невероятно позитивных, красивых, ярких, дружелюбных, весёлых» женщин. Они работали, воспитывали детей, строили планы.

Но самое страшное — у Елены осталась дочь, а у Олеси — двое сыновей. Детям от 3,5 до 12 лет. Трое детей в одно мгновение остались без матерей. Им ещё предстоит осознать, что мам больше нет.

Трагедия потрясла всю Рязань. В воскресенье, 4 октября, сестёр похоронили.

Что говорят в соцсетях и что известно официально?

В соцсетях обсуждают состояние водителя Range Rover. Ходят настойчивые слухи, что молодой человек мог быть пьян и что он нёсся по мосту, не учитывая состояние дороги.

Официального подтверждения опьянения пока нет. Но есть подтверждённое документально: возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

21-летний водитель Range Rover сейчас в больнице. Поэтому мера пресечения пока не избрана — формально из-за состояния здоровья. Он выжил. Он получил травмы, но он жив.

«Он жив, а они нет»: почему это не должно сойти с рук

Родные погибших переживают страшное горе. Но, к сожалению, горький опыт подсказывает: одного горя недостаточно. Близким придётся не только хоронить родных, но и добиваться справедливости.

В России, увы, не редкость, когда виновники смертельных ДТП пытаются замять дело: договориться, смягчить срок, уйти от реального наказания. Особенно если за рулём дорогого автомобиля — молодой человек с московской пропиской.

Родным погибших женщин — родителям, мужьям, другим близким — придётся стучаться в двери следственных комитетов, писать Бастрыкину, выходить на федеральные каналы. Хотя бы для того, чтобы никто не посмел спустить дело на тормозах.

Максимальное наказание — это минимум

Мы не судьи. Но мы люди, у которых есть глаза, уши и голос. И мы видели то же, что и все: Range Rover мчался по мосту, где разрешено 50 км/ч. Влетел в машину, в которой ехали две женщины.

Если подтвердится опьянение — это отягчающее обстоятельство. Если подтвердится превышение скорости — тоже. Но даже без этих факторов лишение жизни двух человек по неосторожности — преступление, за которое человек должен ответить по всей строгости закона.

Пока виновник в больнице. Пока никто не взят под стражу. Пока экспертизы только назначены. Но мы, рязанцы, не дадим этому делу уйти в тень. Мы будем следить. Мы будем напоминать. Мы будем требовать.

Потому что Олеся и Елена уже не могут требовать за себя. Их дети тоже пока не могут. Значит, это должны сделать мы.

Светлая память Олесе и Елене. Соболезнования их родным и близким. И — принципиального, честного расследования. Без «договорняков». Без «условно». Без «он же молодой, он же не хотел».

Закон должен работать. Для всех.

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