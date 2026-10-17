Шиномонтажник рассказал, почему не выгодно иметь два комплекта шин на литых дисках

Каждую осень множество водителей проводит несколько часов в очереди на шиномонтаж. После такого опыта невольно появляется мысль: а не купить ли второй комплект колёс на литых дисках? Тогда можно будет выбрать свободный день, спокойно переставить колёса в гараже и не зависеть от загруженности мастерских. Особенно привлекательно это выглядит перед первым снегом, когда летняя резина уже становится небезопасной, а записаться на переобувку быстро не получается. Кажется, что покупка дополнительных дисков и шин рано или поздно окупится, ведь за сезонные работы платить больше не придётся. Именно так обычно рассуждают автомобилисты, которые решают собрать отдельные комплекты для зимы и лета.

На первый взгляд логика простая: один раз потратился на диски и резину, зато потом экономишь на шиномонтаже. Однако владелец шиномонтажной мастерской объяснил, почему на практике деньги могут возвращаться гораздо дольше, чем предполагает владелец. Многие расходы просто не учитываются в первоначальном расчёте, а часть из них появляется не сразу.

Первые два года: всё выглядит безоблачно

Поначалу поводов сомневаться в решении действительно немного. Примерно два года, за которые машина проезжает около 30 тысяч километров, колёса обычно не требуют серьёзного обслуживания. Если обходится без проколов и повреждений, о поездках в шиномонтаж можно забыть. Владелец самостоятельно меняет комплекты по сезону, экономит время и деньги, а необходимость платить за переобувку исчезает. На этом фоне кажется, что решение абсолютно верное и достаточно лишь и дальше переставлять колёса, оставляя плату за сезонное обслуживание при себе.

Но у этой экономии есть обратная сторона. Пока всё идёт гладко, расходы действительно минимальны. Однако шины и диски не остаются в неизменном состоянии. Даже если покрышки не снимали с дисков, они постепенно изнашиваются, а элементы колёсного узла требуют внимания. Рано или поздно появляются работы, которые одним домкратом и баллонным ключом не выполнить.

Третий год: нужна балансировка

Уже на третьем году многим приходится обращаться за балансировкой. Причина может быть разной: появилась вибрация на скорости, шины износились неравномерно, грузики потеряли прежнее положение или диск получил небольшое повреждение.

Владелец может не придавать этому значения, но игнорировать балансировку не стоит. Она влияет не только на комфорт, но и на безопасность, а также на срок службы подвески и самих шин. Каждое такое обращение в мастерскую уменьшает ту экономию, которая была получена за счёт самостоятельной сезонной замены.

Четвёртый и пятый год: ниппели, давление и герметичность

К четвёртому году, когда пробег достигает примерно 60–70 тысяч километров, могут возникнуть неполадки с ниппелями или потеря давления. Покрышки при этом никто не снимал с дисков, однако потребность в обслуживании всё равно появляется. Резиновые элементы стареют, датчики давления могут работать некорректно, а герметичность со временем ухудшается. Всё это требует дополнительных визитов к мастеру. Если владелец рассчитывал только на экономию от переобувки, такие расходы становятся неприятным сюрпризом. Они не отменяют выгоду полностью, но заметно отодвигают момент полной окупаемости.

Затем подходит время покупать новую резину. У многих автомобилистов недорогие шины заметно изнашиваются примерно за пять лет, когда пробег машины достигает 90–100 тысяч километров. Ездить на них дальше уже не хочется, особенно если речь идёт о безопасности на мокрой дороге или зимой. Приходится тратиться на замену и оплачивать установку.

Вряд ли при покупке дополнительных дисков владелец представлял, что новые расходы появятся раньше, чем окупятся прежние. Ведь в расчёт обычно закладывают только стоимость дисков, шин и экономию на шиномонтаже, но не учитывают балансировку, ремонт, замену ниппелей и другие работы.

Десять лет до окупаемости

Например, для двух комплектов с литыми дисками и покрышками 225/60 R17 полная окупаемость может растянуться приблизительно на десять лет. Столько ими нужно пользоваться, чтобы сбережённые на сезонной работе деньги покрыли затраты. Причём дополнительные визиты к мастеру будут отодвигать этот момент. Если учесть подорожание шин, возможный ремонт дисков, замену датчиков давления и другие непредвиденные расходы, срок может оказаться ещё больше. Получается, что экономия существует, но она не такая быстрая и очевидная, как кажется в первый год.

Кроме того, многое зависит от стиля вождения, качества дорог, условий хранения и самой резины. Один водитель проезжает больше и чаще попадает в ямы, другой ездит аккуратно и хранит колёса в сухом помещении. У кого-то шины служат дольше, у кого-то требуют замены раньше. Поэтому универсальной цифры нет. Но общий принцип остаётся: второй комплект на литых дисках — это не только покупка, но и длительное владение, которое требует расходов.

Планы могут измениться

За десять лет у хозяина могут измениться и планы на сам автомобиль. Машину продают, хотя второй набор колёс ещё вполне годится для езды и расставаться с ним жалко. Возникает мысль оставить его для следующей покупки, но тут всё зависит от размеров. Если прежние колёса не подходят, продолжить пользоваться ими на другом автомобиле уже не получится. Придётся либо продавать комплект с потерей в цене, либо хранить его без практической пользы. В итоге экономия, ради которой всё затевалось, может так и не реализоваться в полной мере.

Также стоит учитывать место для хранения. Второй комплект занимает немало пространства в гараже, на балконе или в кладовой. Не у всех есть подходящие условия, чтобы шины и диски хранились правильно. Если резина лежит в неподходящем месте, она может быстрее потерять свойства. Это ещё один скрытый фактор, который влияет на реальную выгоду.

Что важно посчитать перед покупкой

Перед покупкой второго комплекта на литых дисках стоит честно посчитать полную стоимость владения. Нужно учесть цену дисков, шин, датчиков давления, будущую балансировку, возможный ремонт, замену ниппелей и срок службы резины. Затем сравнить эти расходы с той суммой, которую вы реально экономите на шиномонтаже за сезон.

Если машина останется у вас надолго, а размер колёс популярный и подходящий для будущих автомобилей, покупка может быть оправдана. Если же вы меняете машины чаще или не готовы хранить второй комплект, выгода окажется сомнительной.