3 признака, указывающие на необходимость срочной замены тормозной жидкости
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3 признака, указывающие на необходимость срочной замены тормозной жидкости

Автоновости
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Тормозная система автомобиля отвечает за самое главное — безопасность водителя, пассажиров и окружающих. Даже самые качественные колодки и диски не спасут, если тормозная жидкость потеряла свои свойства. Именно она передаёт усилие от главного тормозного цилиндра к колёсным механизмам, поэтому её состояние напрямую влияет на эффективность торможения. Автоэксперты напоминают: есть как минимум три признака, при появлении которых замену тормозной жидкости нельзя откладывать.

3 признака, указывающие на необходимость срочной замены тормозной жидкости
Фото из открытых источников

Первый признак: «мягкая» или «ватная» педаль тормоза

Один из самых явных сигналов — изменение поведения педали. Она становится менее упругой, словно проваливается, а тормозной путь заметно увеличивается. При этом колодки и диски могут быть ещё вполне исправными. Чаще всего причина кроется в попадании воды в тормозную жидкость.

Дело в том, что такая жидкость гигроскопична: она постепенно впитывает влагу из воздуха. При нагреве вода закипает, в системе образуются паровые пробки, и усилие передаётся хуже. Если содержание воды превышает допустимые примерно 3%, эксплуатация становится опасной. Проверить это можно специальным тестером или маркером, а при подтверждении проблемы жидкость нужно срочно заменить.

Второй признак

Даже если внешне тормоза работают нормально, жидкость со временем стареет. Специалисты называют безопасным сроком эксплуатации без замены примерно 2–3 года, но многие производители рекомендуют менять её чаще — в зависимости от модели и условий эксплуатации. При покупке подержанного автомобиля опытные владельцы советуют сразу заменить все технические жидкости и фильтры, чтобы не гадать, как за машиной ухаживали раньше.

Также важно проверять срок годности новой тормозной жидкости: если с момента её производства прошёл год, использовать такую бутылку уже не стоит. Просроченная жидкость теряет свойства, хуже защищает систему от коррозии и может закипать при интенсивном торможении. Длительное откладывание замены — одна из распространённых причин плохой работы тормозов.

Третий признак

Состояние жидкости можно оценивать не только по ощущениям от педали, но и визуально. Свежая тормозная жидкость обычно прозрачная или светло-жёлтая. Если она потемнела, стала мутной, коричневой или в бачке появились загрязнения, это тревожный сигнал. Периодически просите мастера на автосервисе проверять бачок на наличие отложений и примесей. При их обнаружении систему нужно промыть и залить новую жидкость. Грязь внутри бачка часто указывает на начинающиеся коррозионные процессы.

Отложения нередко появляются из-за некачественной тормозной жидкости, особенно если её продали «по акции» на малоизвестной СТО или заправке, когда срок годности уже подходит к концу. Экономия в таком вопросе может обернуться дорогим ремонтом и риском на дороге.

Чем опасна несвоевременная замена

Если игнорировать эти признаки, тормозная система постепенно теряет надёжность. Педаль может стать совсем неинформативной, тормозной путь — увеличиться, а при резком торможении жидкость способна закипеть. В худшем случае это приводит к частичному или полному отказу тормозов.

Кроме того, старая жидкость ускоряет износ тормозных цилиндров, ABS и других элементов системы. Ремонт может оказаться значительно дороже, чем плановая замена жидкости.

Что делать при тревожных симптомах

Проверяйте уровень и состояние тормозной жидкости при каждом техническом обслуживании, перед дальней поездкой и при первых подозрениях на изменения в работе тормозов. Меняйте её по регламенту производителя, обычно раз в 2–3 года, а при появлении описанных признаков — немедленно.

Используйте только качественную жидкость, соответствующую требованиям вашего автомобиля, и доверяйте работу проверенным специалистам.

После замены важно правильно прокачать систему и убедиться, что педаль стала упругой, а тормоза работают эффективно.

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Межтекстовые Отзывы
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Bizon

темная ТЖ — это полимеры «потекли».

У меня на новой!!! машине ТЖ потемнела через 1 (один) год, а через полгода сдохли резинки в ГТЦ.

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