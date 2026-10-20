В России в продаже появился самый надёжный корейский кроссовер
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В России в продаже появился самый надёжный корейский кроссовер

Автоновости
2 комментария 2 комментария

Российские дилеры начали продавать Hyundai Santa Fe нового, пятого поколения, которое за рубежом уже успели назвать самым надёжным корейским кроссовером. В автосалоны поступили сотни абсолютно новых автомобилей в кузове MX5. Для российского рынка имя Santa Fe давно стало знаковым: этот кроссовер официально продавался в стране более двадцати лет, сменил четыре поколения и заслужил репутацию образцового семейного автомобиля. Именно поэтому новость о появлении сотен машин пятого поколения мгновенно всколыхнула автомобильные сообщества.

В России в продаже появился самый надёжный корейский кроссовер
Фото: auto.ru

Многие водители устали от однотипных сенсорных планшетов и бесконечного числа китайских брендов, поэтому возвращение корейского бестселлера с понятной историей обслуживания вызывает неподдельный интерес. При этом главный вопрос заключается вовсе не во внешности: откуда у нового поколения с кузовом MX5 появился статус самого надёжного автомобиля среди всех корейских марок?

Внешность и салон

Новый Santa Fe привлекает внимание на парковке рублеными формами кузова в стиле классических экспедиционников, необычной оптикой с пиксельными буквами «H» и огромным вместительным салоном. Внутри установлены спаренные экраны диагональю 12,3 дюйма, кресла затянуты в кожу Nappa, предусмотрен обдув передних сидений, тёплые опции по кругу и аудиосистема Harman/Kardon на 10 динамиков.

Дилеры предлагают машины как с обычным диваном на семь мест, так и в шестиместном варианте с раздельными капитанскими креслами. Такой набор оснащения делает кроссовер практичным выбором для семьи, которой важны комфорт, простор и понятная эргономика.

В России в продаже появился самый надёжный корейский кроссовер
В России в продаже появился самый надёжный корейский кроссовер
Фото: auto.ru

Откуда взялся титул самого надёжного

Громкий титул машине присвоили не маркетологи в рекламе. Это официальная оценка авторитетного американского автомобильного издания TopSpeed, которое опубликовало масштабный аналитический отчёт по надёжности корейского автопрома. Эксперты выставили новому Santa Fe впечатляющие 9 баллов из 10 возможных за надёжность. Безопасность оценили в 8 баллов из 10, а баланс цены и потребительских качеств получил крепкие 8,5 балла.

Американские исследователи опирались на длительные ресурсные тесты и статистику поломок от ассоциации J.D. Power. Автомобиль построен на модернизированной платформе N3 с усиленной силовой структурой кузова и переработанными сайлентблоками подвески. В отличие от многих конкурентов, пятое поколение избежало детских болезней с зависанием мультимедиа и сбоями ассистентов торможения.

Эксперты портала TopSpeed отдали модели первое место за минимальное количество гарантийных обращений и образцовую защиту пассажиров при краш-тестах. Звучит заманчиво, но здесь важно учитывать происхождение машин, которые приехали в российские автосалоны.

Китайская сборка и её преимущества для российского покупателя

Подавляющее большинство кроссоверов привезли в Россию не из Америки и не из Южной Кореи. В наши салоны приехали машины с завода Beijing Hyundai в Китае. И для водителей в России это оказалось жирным плюсом. Американцам корейцы продают турбомотор 2.5 в связке с мокрым роботом на восемь ступеней. В тяжёлых городских пробках ресурс сцеплений такого робота вызывает у механиков обоснованные сомнения.

А вот китайская версия получила проверенный двухлитровый турбомотор Smartstream G4NN. Мотор выдаёт 247 лошадиных сил и 353 Нм момента. По мощности машина вписывается аккурат до 250 сил, сохраняя владельцу приличную сумму на ежегодном налоге. Что радует мотористов ещё больше, так это коробка передач: здесь с двухлитровой турбочетвёркой работает обычный восьмиступенчатый гидроавтомат от Hyundai Transys.

Связка дефорсированного мотора на 247 сил и нормального автомата на голову надёжнее версий из США с их дерганым роботом. Полный привод HTRAC подключает заднюю ось моментально, если колёса буксуют в каше или на льду. Сотню тяжёлая машина набирает за 11,5 секунды и спокойно держит дорогу вплоть до 210 км/ч.

География цен: от Брянска до Сибири

Сколько сегодня просят за эти автомобили российские продавцы? Разброс цен зависит от аппетитов конкретного автосалона и логистического плеча. Самый недорогой вариант нашёлся в Брянске: ровно 5 050 000 рублей на классифайде. Причём это максимальная версия Calligraphy со всеми ведущими колёсами. В Екатеринбурге или Нягани за такую же машину просят 5 099 000 рублей. Московские автосалоны выставили ценники от 5 110 000 до 5 130 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Самаре придётся отдать от 5 150 000 до 5 200 000 рублей

Ближе к Сибири и Поволжью планка доходит до 5 450 000 рублей. Коммерческий утильсбор и таможенные платежи продавцы уже включили в итоговый чек. Таким образом, итоговая стоимость зависит не только от комплектации, но и от региона продажи и логистики.

В России в продаже появился самый надёжный корейский кроссовер
Фото: auto.ru

Брать или нет: аргументы за и против

Стоит ли отдавать больше пяти миллионов за параллельный корейский кроссовер, когда за эти же деньги дилеры предлагают официальные флагманы Geely Monjaro или Exeed VX? С одной стороны, вы покупаете проверенную десятилетиями инженерию, ликвидное на вторичном рынке имя и классический автомат вместо роботизированных коробок. На длинных дистанциях такой автомобиль понятнее любому региональному сервису, а расходники и фильтры доступны для заказа в любых каталогах.

С другой стороны, заводской гарантии от производителя в России нет, и покупателю приходится рассчитывать лишь на ограниченную страховку от автосалона. При покупке обязательно требуйте полный пакет документов с подтверждением уплаты коммерческого утильсбора, чтобы избежать доначислений от таможни.

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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Даже у силикатного кирпича дизайн красивее.

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nick2011

Не согласен, очень самобытный дизайн, как в свое время Киа соул. Туксон последний тоже красавчик.

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