Сколько будет стоить «Лада Азимут»? Максим Соколов раскрыл тайну
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Сколько будет стоить «Лада Азимут»? Максим Соколов раскрыл тайну

Автоновости
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Новый кроссовер «Лада Азимут», который должен выйти на российский рынок в ноябре–декабре текущего года, пока остаётся одной из самых обсуждаемых новинок АвтоВАЗа. Главный вопрос, который волнует потенциальных покупателей и экспертов, — сколько же будет стоить этот автомобиль. О стоимости новинки рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Сколько будет стоить «Лада Азимут»? Максим Соколов раскрыл тайну

Комментарий главы АвтоВАЗа

Серийное производство кроссовера «Лада Азимут» началось в Тольятти в конце сентября. Несмотря на то что конвейер уже запущен, АвтоВАЗ пока не раскрывает прайс-лист на новинку. Это создаёт дополнительный ажиотаж: дилеры и покупатели ждут первых официальных данных, а аналитики пытаются спрогнозировать стоимость, исходя из рыночной ситуации и позиционирования модели. Поэтому рынок активно строит предположения и ориентируется на заявления представителей компании и конкурентов.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов всё же прокомментировал вопрос о цене, хотя и не назвал точных цифр. По его словам, компания будет придерживаться самого нижнего ценового диапазона в своём сегменте при соответствующей комплектации.

«Аккуратно скажу, что мы в своём диапазоне при такой комплектации пойдём, конечно, по самой нижней границе ценовой этого сегмента», — отметил руководитель автозавода.

Такое заявление даёт понять, что «Азимут» должен оказаться доступнее или как минимум на уровне наиболее бюджетных предложений в классе.

Конкуренты «Азимута»

Основными конкурентами «Лады Азимут» на рынке станут несколько кроссоверов. Среди них — Haval Jolion, который сейчас стоит от 2,1 млн рублей, Belgee X50 с ценой около 2,2 млн рублей и Tenet T4L, предлагаемый от 2,33 млн рублей.

При этом базовая версия Haval Jolion оснащается механической коробкой передач, тогда как две другие модели доступны только с роботизированными трансмиссиями.

Если учитывать эти ориентиры, базовая «Лада Азимут» может обойтись покупателям примерно в 2,0–2,1 млн рублей.

Мнение эксперта: нужна «красивая» цена

Схожей точки зрения придерживается главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его мнению, для успешной конкуренции новинке необходима привлекательная стоимость. Он предполагает, что в базовом оснащении с двигателем 1.6 и механической коробкой передач «Азимут» будет стоить около 2 миллионов рублей, возможно, 2,1 млн рублей.

Что касается топовых версий, то они, по оценке эксперта, могут достигать 2,5–2,6 млн рублей. Таким образом, модель должна закрыть широкий диапазон — от доступной базовой комплектации до более оснащённых версий.

Ожидаемый диапазон цен и перспективы

Судя по заявлениям представителя АвтоВАЗа и оценкам экспертов, стартовая цена «Лады Азимут» с большой вероятностью окажется в районе 2,0–2,1 млн рублей. Более дорогие комплектации могут приблизиться к отметке 2,5–2,6 млн рублей.

Окончательные цифры станут известны ближе к началу продаж, которые запланированы на ноябрь–декабрь. Именно от них будет зависеть, насколько успешно новинка сможет противостоять уже присутствующим на рынке конкурентам.

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Межтекстовые Отзывы
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D_K_

При своей массе ему нужен двигатель 150 сил. Иначе он будет еще более вялым чем Веста со 106 сильным двигателем. Около 1.5 тонн вроде его массу писали. Веста 1.2т кросс версия. А 150 сил двигатель явно не в комплектациях «По низу рынка»

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