Сколько будет стоить «Лада Азимут»? Максим Соколов раскрыл тайну

Новый кроссовер «Лада Азимут», который должен выйти на российский рынок в ноябре–декабре текущего года, пока остаётся одной из самых обсуждаемых новинок АвтоВАЗа. Главный вопрос, который волнует потенциальных покупателей и экспертов, — сколько же будет стоить этот автомобиль. О стоимости новинки рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Комментарий главы АвтоВАЗа

Серийное производство кроссовера «Лада Азимут» началось в Тольятти в конце сентября. Несмотря на то что конвейер уже запущен, АвтоВАЗ пока не раскрывает прайс-лист на новинку. Это создаёт дополнительный ажиотаж: дилеры и покупатели ждут первых официальных данных, а аналитики пытаются спрогнозировать стоимость, исходя из рыночной ситуации и позиционирования модели. Поэтому рынок активно строит предположения и ориентируется на заявления представителей компании и конкурентов.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов всё же прокомментировал вопрос о цене, хотя и не назвал точных цифр. По его словам, компания будет придерживаться самого нижнего ценового диапазона в своём сегменте при соответствующей комплектации.

«Аккуратно скажу, что мы в своём диапазоне при такой комплектации пойдём, конечно, по самой нижней границе ценовой этого сегмента», — отметил руководитель автозавода.

Такое заявление даёт понять, что «Азимут» должен оказаться доступнее или как минимум на уровне наиболее бюджетных предложений в классе.

Конкуренты «Азимута»

Основными конкурентами «Лады Азимут» на рынке станут несколько кроссоверов. Среди них — Haval Jolion, который сейчас стоит от 2,1 млн рублей, Belgee X50 с ценой около 2,2 млн рублей и Tenet T4L, предлагаемый от 2,33 млн рублей.

При этом базовая версия Haval Jolion оснащается механической коробкой передач, тогда как две другие модели доступны только с роботизированными трансмиссиями.

Если учитывать эти ориентиры, базовая «Лада Азимут» может обойтись покупателям примерно в 2,0–2,1 млн рублей.

Мнение эксперта: нужна «красивая» цена

Схожей точки зрения придерживается главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его мнению, для успешной конкуренции новинке необходима привлекательная стоимость. Он предполагает, что в базовом оснащении с двигателем 1.6 и механической коробкой передач «Азимут» будет стоить около 2 миллионов рублей, возможно, 2,1 млн рублей.

Что касается топовых версий, то они, по оценке эксперта, могут достигать 2,5–2,6 млн рублей. Таким образом, модель должна закрыть широкий диапазон — от доступной базовой комплектации до более оснащённых версий.

Ожидаемый диапазон цен и перспективы

Судя по заявлениям представителя АвтоВАЗа и оценкам экспертов, стартовая цена «Лады Азимут» с большой вероятностью окажется в районе 2,0–2,1 млн рублей. Более дорогие комплектации могут приблизиться к отметке 2,5–2,6 млн рублей.

Окончательные цифры станут известны ближе к началу продаж, которые запланированы на ноябрь–декабрь. Именно от них будет зависеть, насколько успешно новинка сможет противостоять уже присутствующим на рынке конкурентам.