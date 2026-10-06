Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают "капсулу времени"
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Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают «капсулу времени»

Автоновости
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На популярно доске объявлений появилось объявление о продаже Toyota Auris первого поколения 2008 года. Это пятидверный хэтчбек, который за 18 лет эксплуатации, согласно описанию, проехал всего 1620 километров. Такой пробег делает автомобиль настоящей «капсулой времени»: по сути, машина сохранила состояние почти нового автомобиля, хотя с момента выпуска прошло уже почти два десятилетия. За неё продавец запрашивает 1 600 000 рублей.

Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают &#171;капсулу времени&#187;
Фото: auto.ru

Где находится автомобиль и что известно об его истории

Машина выставлена на продажу в Новосибирске. По словам продавца, именно в этом городе она и была приобретена новой.

В объявлении указано, что автомобиль не попадал в ДТП и не имеет других неприятных нюансов, которые могли бы испортить его историю.

Если информация соответствует действительности, речь идёт об экземпляре с крайне редкой для своего возраста биографией: без аварий, с минимальным пробегом и, вероятно, большую часть времени находившимся в гараже или на хранении.

Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают &#171;капсулу времени&#187;
Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают &#171;капсулу времени&#187;
Фото: auto.ru

Технические характеристики

Toyota Auris этого поколения относится к компактному классу: длина кузова составляет 4220 миллиметров. Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 лошадиные силы. В паре с ним работает 5-ступенчатый «робот».

По паспортным данным, разгон с места до 100 км/ч занимает 12,1 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч. Для своего времени это были вполне типичные показатели для компактного городского хэтчбека.

Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают &#171;капсулу времени&#187;
Фото: auto.ru

Почему машина почти не ездила

Причина, по которой автомобиль практически не использовался, в объявлении не раскрывается. Продавец не уточняет, стояла ли машина в гараже, была ли она частью чьей-то коллекции или просто оказалась забыта на долгие годы. Он добавляет, что возможен обмен на снегоход.

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Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

а ктото ещё ведётся на эти усохшие «капсулы» ?
ну и пусть продаёт дальше ещё лет пицот это гавно мамонта

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