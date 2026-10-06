Toyota Auris с пробегом 1620 км: в России продают «капсулу времени»

На популярно доске объявлений появилось объявление о продаже Toyota Auris первого поколения 2008 года. Это пятидверный хэтчбек, который за 18 лет эксплуатации, согласно описанию, проехал всего 1620 километров. Такой пробег делает автомобиль настоящей «капсулой времени»: по сути, машина сохранила состояние почти нового автомобиля, хотя с момента выпуска прошло уже почти два десятилетия. За неё продавец запрашивает 1 600 000 рублей.

Где находится автомобиль и что известно об его истории

Машина выставлена на продажу в Новосибирске. По словам продавца, именно в этом городе она и была приобретена новой.

В объявлении указано, что автомобиль не попадал в ДТП и не имеет других неприятных нюансов, которые могли бы испортить его историю.

Если информация соответствует действительности, речь идёт об экземпляре с крайне редкой для своего возраста биографией: без аварий, с минимальным пробегом и, вероятно, большую часть времени находившимся в гараже или на хранении.

Технические характеристики

Toyota Auris этого поколения относится к компактному классу: длина кузова составляет 4220 миллиметров. Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 лошадиные силы. В паре с ним работает 5-ступенчатый «робот».

По паспортным данным, разгон с места до 100 км/ч занимает 12,1 секунды, а максимальная скорость достигает 190 км/ч. Для своего времени это были вполне типичные показатели для компактного городского хэтчбека.

Почему машина почти не ездила

Причина, по которой автомобиль практически не использовался, в объявлении не раскрывается. Продавец не уточняет, стояла ли машина в гараже, была ли она частью чьей-то коллекции или просто оказалась забыта на долгие годы. Он добавляет, что возможен обмен на снегоход.