В России протестировали бюджетный Senat за 12 миллионов рублей
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В России протестировали бюджетный Senat за 12 миллионов рублей

Автоновости

Журналисты автомобильных изданий провели тест-драйв первого бизнес-седана, выпущенного под новой российской премиальной маркой. Автомобиль, получивший название Senat 900, оснащён пневматической подвеской, турбированным двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил и роскошным салоном, отделанным кожей Nappa.

В России протестировали бюджетный Senat за 12 миллионов рублей
Фото: РБК

Однако, как выяснили испытатели, в основе новинки лежит хорошо знакомый «китаец». Сборка модели налажена в Шушарах под Санкт-Петербургом, на площадке бывшего завода Toyota. За основу взят китайский Hongqi H9, а стартовая цена автомобиля составляет 12 миллионов рублей. Портал Drom также подтверждает: Senat 900 — это перелицованный Hongqi H9, который теперь выпускают на бывшем заводе Toyota под новым именем.

Внешность: знакомый силуэт с новыми деталями

С первого взгляда Senat 900 привлекает внимание массивной решёткой радиатора и 20-дюймовыми колёсными дисками, которые придают машине статусный и солидный вид. С некоторых ракурсов переднюю часть можно легко принять за Aurus Senat — настолько дизайнеры приблизили облик новинки к флагманской модели. Бамперы также подверглись изменениям, а выдвижные дверные ручки уступили место обычным. В наружные зеркала встроен проектор, который выводит на асфальт звёзды в стиле Aurus.

Если не считать новых шильдиков, то заметных отличий от китайской модели практически нет. Кузов окрашивают в чёрный или тёмно-фиолетовый цвет. На тесте была фиолетовая машина: под солнечными лучами оттенок становится более выразительным, но седан при этом сохраняет сдержанный и элегантный облик.

Салон: роскошь и эргономические компромиссы

Внутреннее убранство Senat 900 почти без изменений повторяет рестайлинговый Hongqi H9. Перед водителем и пассажиром расположены два дисплея диагональю 12,3 дюйма — приборная панель и экран мультимедийной системы. Управление климатом вынесено на отдельные физические кнопки, что удобно. На центральном тоннеле разместились площадка для беспроводной зарядки и селектор автоматической коробки передач, а под глянцевой панелью спрятаны подстаканники.

В России протестировали бюджетный Senat за 12 миллионов рублей
Фото: РБК

Отделка салона сочетает кожу Nappa и настоящий алюминий. Глянцевые поверхности выглядят эффектно, но быстро покрываются пылью и отпечатками пальцев, а царапины на них становятся заметны сразу. В более дорогих версиях добавлен деревянный шпон. Мультимедийная система русифицирована, однако направление обдува воздуха приходится выбирать в сенсорном меню — на ходу это неудобно.

Поддержка CarPlay и Android Auto пока не работает, хотя производитель обещает добавить её позднее. Также не помешал бы голосовой ассистент на русском языке.

Задний ряд и багажное отделение

Тестовый автомобиль рассчитан на пять мест. В дорогих версиях задний ряд превращается в двухместную зону с электрическими регулировками кресел, а также с подогревом, вентиляцией, массажем и подушками под голову. Управлять функциями автомобиля можно с отдельного экрана.

Водительское кресло получило боковую поддержку и подколенный упор, а также функцию массажа. Четырёхзонный климат-контроль установлен во всех комплектациях. За задним рядом остаётся багажник объёмом 370 литров. Вместо полноразмерного запасного колеса в комплект входит докатка.

Техника: мощность, плавность и настройки

Под капотом Senat 900 установлен бензиновый турбированный двигатель V6 мощностью 326 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды. Полный привод распределяет тягу следующим образом: 30% приходится на переднюю ось и 70% — на заднюю.

В спортивном режиме седан ускоряется заметно энергичнее, а в остальных настройках едет спокойно, при этом коробка переключает передачи плавно. Пневматическая подвеска позволяет менять дорожный просвет от 125 до 210 мм, а высоту кузова можно выставить вручную.

Шумоизоляция находится на высоком уровне. На разбитом асфальте кузов заметно качается, но пассажиров тряска не выбивает из комфорта — для крупного седана с пневмоподвеской это важная особенность дорожного характера.

Электронные помощники и безопасность

Среди водительских ассистентов предусмотрены адаптивный круиз-контроль и предупреждение о фронтальном столкновении. Автоматическое экстренное торможение работает отдельно от системы удержания в полосе. Кроме того, автомобиль оснащён контролем слепых зон и системой контроля состояния водителя.

Габариты, масса и расход топлива

Длина седана составляет 5137 мм, ширина — 1904 мм, высота — 1487 мм. Колёсная база равна 3060 мм, а масса машины — 2100 кг. Рабочий объём двигателя составляет 2951 куб. см, крутящий момент достигает 450 Н·м. Максимальная скорость — 245 км/ч. Заявленный смешанный расход топлива — 7,5 литра на 100 км.

В России протестировали бюджетный Senat за 12 миллионов рублей
Фото: РБК

Достоинства и недостатки: мнение журналистов

Среди плюсов испытатели отметили плавность хода и качественную шумоизоляцию. К минусам отнесли настройки двигателя и коробки передач, к которым нужно привыкать, сложный поиск функций в меню мультимедиа и нехватку физических кнопок. Также напомним, что Senat 900 и Aurus Senat — это разные автомобили. Первый построен на базе Hongqi H9 и собирается в Шушарах, тогда как Aurus Senat разработан НАМИ на Единой модульной платформе и производится в Елабуге.

Вывод

Senat 900 — это по сути перелицованный Hongqi H9, который получил новый шильдик, слегка изменённую внешность и сборку на бывшем заводе Toyota. Автомобиль предлагает богатое оснащение, мощный мотор и комфортную пневмоподвеску, но страдает от эргономических просчётов в мультимедиа и отсутствия некоторых современных функций.

Цена в 12 миллионов рублей делает его конкурентом в премиальном сегменте, однако покупателям стоит понимать, что они приобретают знакомую китайскую модель под новым российским брендом.

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