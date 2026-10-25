Техосмотр подорожает в 2027 году. Как изменятся цены
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Техосмотр подорожает в 2027 году. Как изменятся цены

Законы и право

В регионах утвердили новые тарифы на техосмотр легковых автомобилей на 2027 год. В Самарской области предельная плата вырастет до 1268 рублей, в Калужской и Алтайском крае она составит около 1270 рублей.

РусДТП сравнил постановления на 2026 и 2027 годы в четырёх регионах. Прибавка к самому тарифу составляет от 67 до 74 рублей. К цене проверки добавляется действующая госпошлина в 500 рублей.

Техосмотр подорожает в 2027 году. Как изменятся цены
Редакционная иллюстрация РусДТП, созданная с помощью ИИ.

Какие тарифы утвердили на 2027 год

Для сравнения взяты обычные легковые автомобили категории М1. В эту категорию входят машины, в которых предусмотрено не более восьми пассажирских мест помимо водительского.

Техосмотр подорожает в 2027 году. Как изменятся цены
Расчёт РусДТП по региональным постановлениям. Данные проверены 25 октября 2026 года.

На инфографике указана предельная плата из региональных актов, без прибавления федеральной госпошлины.

В Алтайском крае документы за оба года прямо оговаривают, что суммы приведены без НДС и пошлины за внесение сведений в базу техосмотра. Поэтому тариф на инфографике нужно отличать от окончательного счёта конкретного пункта.

Во всех четырёх примерах рост составляет примерно 5,6%. Это результат сравнения выбранных регионов. Общероссийский средний показатель по этой выборке рассчитать нельзя.

Новые расценки в Самарской, Калужской областях и Алтайском крае начнут действовать с 1 января 2027 года. В ЕАО постановление вступило в силу ещё в августе, но приложение устанавливает тарифы именно на 2027 год.

Как изменится сумма с учётом пошлины

За внесение сведений в единую базу техосмотра при оформлении диагностической карты предусмотрена госпошлина 500 рублей. Её уплачивает владелец автомобиля. Это следует из статьи 333.33 Налогового кодекса и разъяснения Минфина от 19 июня 2026 года.

Пошлина действует с сентября 2025 года. При сравнении расходов за 2026 и 2027 годы её нужно учитывать в обеих суммах.

Допустим, пункт выставляет за проверку легковушки 1268 рублей с учётом применимых налогов. Вместе с пошлиной водитель заплатит 1768 рублей.

Если в 2026 году тот же пункт брал 1201 рубль за проверку, общий расход с пошлиной составлял 1701 рубль. Разница равна 67 рублям.

Техосмотр подорожает в 2027 году. Как изменятся цены
Инфографика РусДТП. Пример при указанных ценах услуги и действующей ставке госпошлины.

Перед записью уточните окончательную цену проверки, включён ли в неё НДС, если он применяется, и реквизиты для отдельной уплаты пошлины. Это позволит сравнить полную сумму у разных операторов.

Кому по-прежнему нужен техосмотр

Легковые автомобили и мотоциклы физических лиц, которые используются исключительно для личных поездок, освобождены от регулярного обязательного техосмотра. Это правило закреплено в статье 15 закона № 170-ФЗ.

Действующая диагностическая карта нужна, в частности, в следующих случаях:

  • При постановке машины на государственный учёт, если с года её изготовления прошло более четырёх лет, включая год изготовления.
  • При регистрации смены владельца автомобиля такого же возраста.
  • При регистрационных действиях после изменения конструкции или замены основного компонента автомобиля.

Если подходящая диагностическая карта уже действует, сама смена владельца не требует получать новую. Для такси, автобусов и других категорий, которые проходят обязательный периодический техосмотр, действуют отдельные сроки.

Почему суммы отличаются по регионам

Предельную плату за технический осмотр устанавливают региональные власти. По статье 16 закона № 170-ФЗ они делают это ежегодно по утверждённой методике. В постановлениях на 2027 год Самарская область и Алтайский край ссылаются на приказ ФАС № 489/22.

Для своего автомобиля нужно учитывать регион и категорию транспорта. Цена проверки автобуса, грузовика или специальной машины может заметно отличаться от тарифа для обычной легковушки.

Сколько стоил ваш последний техосмотр и входила ли пошлина в названную вам сумму?

Постановления правительств Самарской области № 631 от 30.09.2026, Калужской области № 455 от 24.08.2026.

Постановления правительств Алтайского края № 356 от 14.10.2026 и ЕАО № 317-пп от 19.08.2026.

Для сравнения использованы тарифные акты на 2026 год. Правовые основания проверены по законам № 170-ФЗ и № 283-ФЗ, Налоговому кодексу и письму Минфина № 03-05-06-03/52584. Тексты документов доступны в системах ГАРАНТ и КонсультантПлюс.

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