Техосмотр подорожает в 2027 году. Как изменятся цены

В регионах утвердили новые тарифы на техосмотр легковых автомобилей на 2027 год. В Самарской области предельная плата вырастет до 1268 рублей, в Калужской и Алтайском крае она составит около 1270 рублей.

РусДТП сравнил постановления на 2026 и 2027 годы в четырёх регионах. Прибавка к самому тарифу составляет от 67 до 74 рублей. К цене проверки добавляется действующая госпошлина в 500 рублей.

Редакционная иллюстрация РусДТП, созданная с помощью ИИ.

Какие тарифы утвердили на 2027 год

Для сравнения взяты обычные легковые автомобили категории М1. В эту категорию входят машины, в которых предусмотрено не более восьми пассажирских мест помимо водительского.

Расчёт РусДТП по региональным постановлениям. Данные проверены 25 октября 2026 года.

На инфографике указана предельная плата из региональных актов, без прибавления федеральной госпошлины.

В Алтайском крае документы за оба года прямо оговаривают, что суммы приведены без НДС и пошлины за внесение сведений в базу техосмотра. Поэтому тариф на инфографике нужно отличать от окончательного счёта конкретного пункта.

Во всех четырёх примерах рост составляет примерно 5,6%. Это результат сравнения выбранных регионов. Общероссийский средний показатель по этой выборке рассчитать нельзя.

Новые расценки в Самарской, Калужской областях и Алтайском крае начнут действовать с 1 января 2027 года. В ЕАО постановление вступило в силу ещё в августе, но приложение устанавливает тарифы именно на 2027 год.

Как изменится сумма с учётом пошлины

За внесение сведений в единую базу техосмотра при оформлении диагностической карты предусмотрена госпошлина 500 рублей. Её уплачивает владелец автомобиля. Это следует из статьи 333.33 Налогового кодекса и разъяснения Минфина от 19 июня 2026 года.

Пошлина действует с сентября 2025 года. При сравнении расходов за 2026 и 2027 годы её нужно учитывать в обеих суммах.

Допустим, пункт выставляет за проверку легковушки 1268 рублей с учётом применимых налогов. Вместе с пошлиной водитель заплатит 1768 рублей.

Если в 2026 году тот же пункт брал 1201 рубль за проверку, общий расход с пошлиной составлял 1701 рубль. Разница равна 67 рублям.

Инфографика РусДТП. Пример при указанных ценах услуги и действующей ставке госпошлины.

Перед записью уточните окончательную цену проверки, включён ли в неё НДС, если он применяется, и реквизиты для отдельной уплаты пошлины. Это позволит сравнить полную сумму у разных операторов.

Кому по-прежнему нужен техосмотр

Легковые автомобили и мотоциклы физических лиц, которые используются исключительно для личных поездок, освобождены от регулярного обязательного техосмотра. Это правило закреплено в статье 15 закона № 170-ФЗ.

Действующая диагностическая карта нужна, в частности, в следующих случаях:

При постановке машины на государственный учёт, если с года её изготовления прошло более четырёх лет, включая год изготовления.

При регистрации смены владельца автомобиля такого же возраста.

При регистрационных действиях после изменения конструкции или замены основного компонента автомобиля.

Если подходящая диагностическая карта уже действует, сама смена владельца не требует получать новую. Для такси, автобусов и других категорий, которые проходят обязательный периодический техосмотр, действуют отдельные сроки.

Почему суммы отличаются по регионам

Предельную плату за технический осмотр устанавливают региональные власти. По статье 16 закона № 170-ФЗ они делают это ежегодно по утверждённой методике. В постановлениях на 2027 год Самарская область и Алтайский край ссылаются на приказ ФАС № 489/22.

Для своего автомобиля нужно учитывать регион и категорию транспорта. Цена проверки автобуса, грузовика или специальной машины может заметно отличаться от тарифа для обычной легковушки.

Сколько стоил ваш последний техосмотр и входила ли пошлина в названную вам сумму?

Постановления правительств Самарской области № 631 от 30.09.2026, Калужской области № 455 от 24.08.2026.

Постановления правительств Алтайского края № 356 от 14.10.2026 и ЕАО № 317-пп от 19.08.2026.

Для сравнения использованы тарифные акты на 2026 год. Правовые основания проверены по законам № 170-ФЗ и № 283-ФЗ, Налоговому кодексу и письму Минфина № 03-05-06-03/52584. Тексты документов доступны в системах ГАРАНТ и КонсультантПлюс.