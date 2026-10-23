«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи

В Новгородской области началось рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на дороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов», в котором погибла семья.
21 октября 2026 года Солецкий районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Речь идёт о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершённом в состоянии опьянения.
По версии органов предварительного следствия, в октябре 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Hyundai Sonata на автодороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов» в Шимском муниципальном округе. Он выбрал скорость более 190 км/ч, которая не обеспечивала возможности постоянного контроля за транспортным средством.
Вследствие этого произошёл касательный контакт с автомобилем Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении и выехал на полосу опережения. После этого обвиняемый, находясь на полосе встречного движения, совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato, а затем также столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Skoda Octavia.
В результате лобового столкновения 35-летний водитель Kia Cerato, его 30-летняя супруга и их трехмесячный ребенок погибли на месте.
Некоторые пользователи соцсетей обвиняют в ДТП водителя автомобиля с видеорегистратором, который в соответствии с правилами дорожного движения перестроился в свободную левую полосу, где в него и «влетел» двигавшийся по встречной пьяный лихач на «Сонате». И многие этот мнение поддерживают.
А вы как считаете, водитель автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, обязан был увидеть летящую «ракету» и мог предотвратить ДТП?
надо решение как с обочиной — не должно его там быть , значит виновен безо всяких если .
Алкаш обгонял весь поток по встречке, она была пуста из-за цистерны. Увидев встречку (она тоже выходила на опережение), алкаш через сплошную попытался вернуться.
Маневрировал именно алкаш, хотя его машина и летела прямо. (Как на круговом: чел по кругу — а по ПДД он едет ПРЯМО. А кто по кругу едет прямо — тот меняет полосы.)
Не помогает геометрия — вот арифметика: На дороге (по-любому) 3 полосы, а алкаш (по-любому) был 4-м.
Для тех, кто ищет черную кошку в темной комнате — давайте гипотетически сделаем скорость не 200, а 300, тоже регик виноват будет. что не увидел? Вообще надо верховному суду внести разъяснение, что если двигаешься с превышением на 30% от разрешенного, то все — никакие правила на тебя не распространяются, видеть тебя никто уже не обязан
Ну виновным рега вряд ли сделают, конечно.. Но перед маневром при любых обстоятельствах нужно мониторить обстановку, потаскать точно потаскают
Так тут авто роль мотоцикла, видимо, исполнил. Хотя я честно не понял куда он наседал, т.к. впереди едущий тоже начал влево смещаться.
Так он летел как хруст ,при такой скорости хер увидишь,доли секунды
Его не судить надо, а сжечь живьем…
💯
В теории если бы ребенок был справа сзади, а не слева — был бы шанс. Ужас конечно, дай Бог сил родственникам.
это у водилы Сераты по салону мозги так разлетелись чтоли?
Ну тут конечно сама дорога просто убога и уёбищна, с ебанутейшими разметками. Тут ехать более 80-ти то ссаться будешь, а то 190….
Чтото я не помню это дтп здесь на сайте…
и ещё непонятно, похоже октаха с региком то закусились где то раньше, если октаха сразу пыталась резать регика, когда тот сразу с началом расширения полосы левее ломился
было такое на сайте
Мне показалось, что если бы не алкаш, который всех смел, то контакт был бы между региком и октахой в итоге)
Алкаша конечно же на кол! Но и автор с начала ролика имея дистанцию метров 40-50 за пять секунд сократил до 3-х метров! Все ломились в левую полосу, в том числе и шкодник! Встречные тоже в одной полосе едут веером! Никакой культуры вождения, согласитесь!
Культура вождения? Её уже никогда не будет.
А как это водила Сонаты выжил? Он из чего сделал?
А вы как считаете, водитель автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, обязан был увидеть летящую «ракету» и мог предотвратить ДТП?
Обязан, ессесно — п 8.4 ПДД.
Но предотвратить ДТП — вряд ли. Хотя ДТП могло и не произойти.
А вот своё участие в этом ДТП предотвратить мог — если бы была ПРИВЫЧКА (а не только обязанность) смотреть в зеркала.
В чате Алексей В в зеркала вообще нужным смотреть не считает при перестроении — раз там сплошная… Он — следующий!
у нас нет картинки с задней камеры — возможно соната шла по своему ряду и лишь прямо перед аварией ушла на встречку . на такой скорости там пол секунды — форд даже пукнуть не успел бы !
Если контролировать сзади постоянно — то даже при скорости 190 придурка заметно гораздо раньше — в какой бы полосе он не летел.
Пол секунды — это когда смотришь в зеркало только перед перестроением.
Этого времени достаточно очень хорошо пропердеться!)))
да ладно … достаточно чтобы сзади ктото ехал и фиг ты там увидишь что происходит дальше . я еще раз повторяю — такая дикая разница в скорости просто не позволит среагировать !
Даже если плотно сзади фура — при 190 придурок резко на встречку выскочить не сможет, сделает это заранее. Вот Вам ещё пол секунды — пукнуть успеете.
По молодости так резвились — на такой скорости летишь только по встречке, чтобы попутные не мешались. Если видишь встречку — скорость приходится сильно сбрасывать и на попутную полосу приходится возвращаться.
то есть, в ДТП виноват регистратор, а не летун, своими кривыми ручонками нарулил и не дал лихачу набрать заветные 200кмч Так и запишем!
Вы еще встречника обвините, что он на пол корпуса высунулся, а обязан ехать по правому краю ПЧ
9,4 Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части.
Глупый вопрос. Конечно придурок виноват. С такой скоростью ездить — безумие. А если ещё и пьяный — смерть стопудово — шансов нет.
Но это не освобождает от соблюдения Правил регика — вот в чём вопрос изначально.
Регик ехал чётко вдоль разметки. Как говорит суд, сплошная линия разметки — это стена! В чём же его нарушение ? разметку он пересёк в разрешенном месте и никому ничего не обязан. Вот если бы поворачивал — были бы вопросы с маневром
Так я и говорю, встречник тоже виноват, давайте на него повесим, он всё равно погиб с семьёй
Вы продолжаете тупить) Ничего такого «суд» водителю не говорит и говорить не может. Если Вы про ППВС 20 — то он написан не для водителя, во первых.
И не нужно с ним тупо носиться как с писаной торбой и применять вместо ПДД — во вторых.
По ПДД встречник виноват, вылез и был снесён.
шах и мат
и регистратор виноват. Алкаш тоже слегка превысил — Всем обоюдка!
Если скорость лётчика 52,8 м/с — то какие претензии к регу ?
Да уже никаких — рег зайка!)))
при таком расположении встречника — дтп было неизбежно
Вы оправдываете езду в пьяном виде? Или это был сарказм?
Вам показалось.
Не стоит разговаривать с человеком, у которого один глаз постоянно (контроль!) смотрит в левое зеркало, а второй в лобовое стекло. У него явно сверхспособности.
На 190, уже никто, ничего не контролирует. На 80-ти, ещё можно что-то изобразить.
Рег реально идиот.
Точно. При перестроении убедись, что никому не мешаешь.
Вина 🏳️🌈, который пошёл на обгон. 25 лет, мой ему приговор.