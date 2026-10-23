«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
1
1

«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи

Аварии в России
35 комментариев 35 комментариев

В Новгородской области началось рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на дороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов», в котором погибла семья.

21 октября 2026 года Солецкий районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Речь идёт о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершённом в состоянии опьянения.

По версии органов предварительного следствия, в октябре 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Hyundai Sonata на автодороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов» в Шимском муниципальном округе. Он выбрал скорость более 190 км/ч, которая не обеспечивала возможности постоянного контроля за транспортным средством.

Вследствие этого произошёл касательный контакт с автомобилем Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении и выехал на полосу опережения. После этого обвиняемый, находясь на полосе встречного движения, совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato, а затем также столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Skoda Octavia.

В результате лобового столкновения 35-летний водитель Kia Cerato, его 30-летняя супруга и их трехмесячный ребенок погибли на месте.

Некоторые пользователи соцсетей обвиняют в ДТП водителя автомобиля с видеорегистратором, который в соответствии с правилами дорожного движения перестроился в свободную левую полосу, где в него и «влетел» двигавшийся по встречной пьяный лихач на «Сонате». И многие этот мнение поддерживают.

А вы как считаете, водитель автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, обязан был увидеть летящую «ракету» и мог предотвратить ДТП?

«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи
Фотографии с места ДТП
2
35 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
35 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
cs

надо решение как с обочиной — не должно его там быть , значит виновен безо всяких если .

Ответить
4
Germanetz

Алкаш обгонял весь поток по встречке, она была пуста из-за цистерны. Увидев встречку (она тоже выходила на опережение), алкаш через сплошную попытался вернуться. 

Маневрировал именно алкаш, хотя его машина и летела прямо. (Как на круговом: чел по кругу — а по ПДД он едет ПРЯМО. А кто по кругу едет прямо — тот меняет полосы.)

Не помогает геометрия — вот арифметика: На дороге (по-любому) 3 полосы, а алкаш (по-любому) был 4-м.

Ответить
4
boxsboxs

Для тех, кто ищет черную кошку в темной комнате — давайте гипотетически сделаем скорость не 200, а 300, тоже регик виноват будет. что не увидел? Вообще надо верховному суду внести разъяснение, что если двигаешься с превышением на 30% от разрешенного, то все — никакие правила на тебя не распространяются, видеть тебя никто уже не обязан

Ответить
4
Ralf

Ну виновным рега вряд ли сделают, конечно.. Но перед маневром при любых обстоятельствах нужно мониторить обстановку, потаскать точно потаскают

Ответить
3
slogic

Так тут авто роль мотоцикла, видимо, исполнил. Хотя я честно не понял куда он наседал, т.к. впереди едущий тоже начал влево смещаться.

Ответить
1
MoJloTkoM no roJloBe

Так он летел как хруст ,при такой скорости хер увидишь,доли секунды

Ответить
3
lex77a

Его не судить надо, а сжечь живьем…

Ответить
3
UELL

💯

Ответить
0
Andru9S

В теории если бы ребенок был справа сзади, а не слева — был бы шанс. Ужас конечно, дай Бог сил родственникам.

Ответить
2
E_Lindros

это у водилы Сераты по салону мозги так разлетелись чтоли?
Ну тут конечно сама дорога просто убога и уёбищна, с ебанутейшими разметками. Тут ехать более 80-ти то ссаться будешь, а то 190….
Чтото я не помню это дтп здесь на сайте…

и ещё непонятно, похоже октаха с региком то закусились где то раньше, если октаха сразу пыталась резать регика, когда тот сразу с началом расширения полосы левее ломился

Редактировалось 1 день назад
Ответить
1
Rubicon

было такое на сайте

Ответить
0
greatmover

Мне показалось, что если бы не алкаш, который всех смел, то контакт был бы между региком и октахой в итоге)

Ответить
0
Kolyan II

Алкаша конечно же на кол! Но и автор с начала ролика имея дистанцию метров 40-50 за пять секунд сократил до 3-х метров! Все ломились в левую полосу, в том числе и шкодник! Встречные тоже в одной полосе едут веером! Никакой культуры вождения, согласитесь!

полоса начало.jpg
Ответить
1
UELL

Культура вождения? Её уже никогда не будет.

Ответить
0
Очень Хороший

А как это водила Сонаты выжил? Он из чего сделал?

Ответить
1
GDV nic

А вы как считаете, водитель автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, обязан был увидеть летящую «ракету» и мог предотвратить ДТП?
Обязан, ессесно — п 8.4 ПДД.
Но предотвратить ДТП — вряд ли. Хотя ДТП могло и не произойти.
А вот своё участие в этом ДТП предотвратить мог — если бы была ПРИВЫЧКА (а не только обязанность) смотреть в зеркала.
В чате Алексей В в зеркала вообще нужным смотреть не считает при перестроении — раз там сплошная… Он — следующий!

Редактировалось 1 день назад
Ответить
0
cs

у нас нет картинки с задней камеры — возможно соната шла по своему ряду и лишь прямо перед аварией ушла на встречку . на такой скорости там пол секунды — форд даже пукнуть не успел бы !

Ответить
2
GDV nic

Если контролировать сзади постоянно — то даже при скорости 190 придурка заметно гораздо раньше — в какой бы полосе он не летел.
Пол секунды — это когда смотришь в зеркало только перед перестроением.
Этого времени достаточно очень хорошо пропердеться!)))

Редактировалось 1 день назад
Ответить
-3
cs

да ладно … достаточно чтобы сзади ктото ехал и фиг ты там увидишь что происходит дальше . я еще раз повторяю — такая дикая разница в скорости просто не позволит среагировать !

Ответить
2
GDV nic

Даже если плотно сзади фура — при 190 придурок резко на встречку выскочить не сможет, сделает это заранее. Вот Вам ещё пол секунды — пукнуть успеете.

По молодости так резвились — на такой скорости летишь только по встречке, чтобы попутные не мешались. Если видишь встречку — скорость приходится сильно сбрасывать и на попутную полосу приходится возвращаться.

Ответить
-3
Rubicon

то есть, в ДТП виноват регистратор, а не летун, своими кривыми ручонками нарулил и не дал лихачу набрать заветные 200кмч Так и запишем!
Вы еще встречника обвините, что он на пол корпуса высунулся, а обязан ехать по правому краю ПЧ
9,4 Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части.

Редактировалось 23 часов назад
Ответить
3
GDV nic

Глупый вопрос. Конечно придурок виноват. С такой скоростью ездить — безумие. А если ещё и пьяный — смерть стопудово — шансов нет.

Но это не освобождает от соблюдения Правил регика — вот в чём вопрос изначально.

Ответить
-1
Rubicon

Регик ехал чётко вдоль разметки. Как говорит суд, сплошная линия разметки — это стена! В чём же его нарушение ? разметку он пересёк в разрешенном месте и никому ничего не обязан. Вот если бы поворачивал — были бы вопросы с маневром
Так я и говорю, встречник тоже виноват, давайте на него повесим, он всё равно погиб с семьёй

Редактировалось 23 часов назад
Ответить
5
GDV nic

Вы продолжаете тупить) Ничего такого «суд» водителю не говорит и говорить не может. Если Вы про ППВС 20 — то он написан не для водителя, во первых.
И не нужно с ним тупо носиться как с писаной торбой и применять вместо ПДД — во вторых.

Ответить
-1
Rubicon

По ПДД встречник виноват, вылез и был снесён.
шах и мат
и регистратор виноват. Алкаш тоже слегка превысил — Всем обоюдка!

Редактировалось 23 часов назад
Ответить
1
Rubicon

Если скорость лётчика 52,8 м/с — то какие претензии к регу ?

Ответить
0
GDV nic

Да уже никаких — рег зайка!)))

Ответить
-1
Rubicon

при таком расположении встречника — дтп было неизбежно

Ответить
2
ВованФ

Вы оправдываете езду в пьяном виде? Или это был сарказм?

Ответить
5
GDV nic

Вам показалось.

Ответить
-1
slogic

Не стоит разговаривать с человеком, у которого один глаз постоянно (контроль!) смотрит в левое зеркало, а второй в лобовое стекло. У него явно сверхспособности.

Ответить
2
UELL

На 190, уже никто, ничего не контролирует. На 80-ти, ещё можно что-то изобразить.

Ответить
0
Ростислав

Рег реально идиот.

Ответить
0
goldberg

Точно. При перестроении убедись, что никому не мешаешь.

Ответить
0
UELL

Вина 🏳️‍🌈, который пошёл на обгон. 25 лет, мой ему приговор.

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Не соблюдал безопасную дистанцию»: автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области

18 октября в 15:27 на 135-м километре автомобильной дороги «Ковров — Шуя — Кинешма» в Вичугском районе Ивановской области 24-летний водитель...

«Не соблюдал безопасную дистанцию»: автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области
978 просмотров
26
Подробнее
Автоновости

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии

Осенью риск столкновения с лосем на загородной дороге заметно возрастает. Животное может выйти на проезжую часть в сумерках или темноте, и у...

Неожиданная встреча с лосем на дороге: как избежать тяжелой аварии
251 просмотр
23
Подробнее
Аварии в России

«Возвращались домой после учебы»: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии

По информации Госавтоинспекции Чувашии, 12 октября в 15:40 на 12-м километре трассы А-151 "Цивильск — Ульяновск" возле деревни Новое Сюрбеево...

«Возвращались домой после учебы»: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
1873 просмотра
25
Подробнее
Автоновости

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой

На вторичном рынке Chevrolet Lacetti за 250–350 тысяч рублей всё ещё можно найти машину для ежедневных поездок. Однако при таком бюджете речь идёт...

Chevrolet Lacetti за 300 тысяч: можно ли найти живой экземпляр и на что обратить внимание перед покупкой
605 просмотров
7
Подробнее
Аварии в России

В Петербурге будут судить водителя, который сбил пожилую женщину

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины — уроженца Ставропольского края....

В Петербурге будут судить водителя, который сбил пожилую женщину
476 просмотров
12
Подробнее
Автоновости

Создан материал, который защитит водителя и пассажиров при лобовых ДТП

Лобовые столкновения по-прежнему считаются одними из самых тяжелых по последствиям. При таком ударе энергия очень быстро передается кузову и...

Создан материал, который защитит водителя и пассажиров при лобовых ДТП
340 просмотров
6
Подробнее
Аварии в России

«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover

Есть утро, которое для сотен людей стало границей между «до» и «после». 2 октября, примерно в шесть утра проезжавшие мимо автомобилисты услышали то,...

«Они просто ехали по своей полосе»: в Рязани простились с сёстрами, погибшими по вине лихача на Range Rover
1879 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

11 лет тюрьмы и 10 млн компенсации: в Нижегородской области осудили водителя-наркомана, по вине которого погиб человек

Авария произошла 7 июня 2025 года. Как сообщили в полиции Нижегородской области, 35-летний местный житель за рулём автомобиля Suzuki двигался по...

11 лет тюрьмы и 10 млн компенсации: в Нижегородской области осудили водителя-наркомана, по вине которого погиб человек
886 просмотров
22
Подробнее
Показать ещё
35 Комментариев

Новости, статистика ДТП, эвакуаторы и страницы сайта.
RUSDTP

Вход в RUSDTP

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
Войти
RUSDTP

Создать аккаунт

Войти через VK
Войти через Google
или по почте
*
*
*
Зарегистрироваться

При первом входе через Telegram аккаунт создаётся автоматически. Уже есть аккаунт? Войдите привычным способом и подключите Telegram в профиле.

Уже есть аккаунт? 
RUSDTP

Восстановить доступ

Отправить ссылку