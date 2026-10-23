«Гнал пьяным через сплошную на скорости 190 км/ч»: в Новгородской области судят виновника гибели семьи

В Новгородской области началось рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП на дороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов», в котором погибла семья.

21 октября 2026 года Солецкий районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. Речь идёт о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершённом в состоянии опьянения.

По версии органов предварительного следствия, в октябре 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Hyundai Sonata на автодороге «Великий Новгород — Сольцы — Порхов» в Шимском муниципальном округе. Он выбрал скорость более 190 км/ч, которая не обеспечивала возможности постоянного контроля за транспортным средством.

Вследствие этого произошёл касательный контакт с автомобилем Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении и выехал на полосу опережения. После этого обвиняемый, находясь на полосе встречного движения, совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia Cerato, а затем также столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Skoda Octavia.

В результате лобового столкновения 35-летний водитель Kia Cerato, его 30-летняя супруга и их трехмесячный ребенок погибли на месте.

Некоторые пользователи соцсетей обвиняют в ДТП водителя автомобиля с видеорегистратором, который в соответствии с правилами дорожного движения перестроился в свободную левую полосу, где в него и «влетел» двигавшийся по встречной пьяный лихач на «Сонате». И многие этот мнение поддерживают.

А вы как считаете, водитель автомобиля, в котором установлен видеорегистратор, обязан был увидеть летящую «ракету» и мог предотвратить ДТП?

Фотографии с места ДТП