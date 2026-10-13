"Возвращались домой после учебы": четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
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«Возвращались домой после учебы»: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии

Аварии в России
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По информации Госавтоинспекции Чувашии, 12 октября в 15:40 на 12-м километре трассы А-151 «Цивильск — Ульяновск» возле деревни Новое Сюрбеево столкнулись три автомобиля: Audi A6, Kia Sportage и ВАЗ-21099.

Согласно предварительным данным, 40-летний водитель Audi выехал на обгон в запрещённом месте. Возвращаясь на свою полосу, он задел по касательной кроссовер Kia Sportage, в результате чего тот вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.

От удара «Ладу» выбросило в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся. Водитель и три пассажира отечественной легковушки погибли на месте.

В сообщении ведомства говорится: «Погибшие — молодые люди 2005, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, жители села Чурачики. По словам родителей, ребята возвращались из Цивильска, где обучались в одном из техникумов».

Травмы различной степени тяжести получили 59 летний водитель Kia Sportage и его 58-летняя супруга, которая в момент аварии находилась на переднем сиденье.

Водители прошли процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения. Результат отрицательный.

&#171;Возвращались домой после учебы&#187;: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
&#171;Возвращались домой после учебы&#187;: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
&#171;Возвращались домой после учебы&#187;: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
&#171;Возвращались домой после учебы&#187;: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
&#171;Возвращались домой после учебы&#187;: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
&#171;Возвращались домой после учебы&#187;: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
&#171;Возвращались домой после учебы&#187;: четверо студентов погибли в ДТП на трассе в Чувашии
Фото Госавтоинспекции и МЧС Чувашии
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На тазопроме выезжать на трассу это как в русскую рулетку сыграть.

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