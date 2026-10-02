Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
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Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев

2 октября около 6:00 на Солотчинском мосту в Рязани произошла авария с участием трёх автомобилей: Range Rover, Kia Sportage и Lada Vesta. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Range Rover на большой скорости врезается в машину, едущую впереди. При столкновении автомобили задевают третью машину, которая двигалась по соседнему ряду.

В результате ДТП водитель и пассажир Kia Sportage погибли на месте. Водитель и пассажир Range Rover, а также водитель «Лады» получили травмы. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

Движение по мосту затруднено в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Советского района взяла на контроль установление обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.

Также к месту происшествия выехал начальник управления ГАИ УМВД России по Рязанской области Сергей Романов.

Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
Фотографии с места ДТП
0
7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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HoBomzh

Со здоровой головой это сотворить невозможно. Таких выродков нужно кастрировать.

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5
neapol

Абсолютно верное утверждение.
Там в башке коктейль из ссанины с фекалиями в равных пропорциях, и 0% мозга.
Недавно такой же выблядок в Красноярске троих девчёнок ушатал, было здесь

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1
UELL

Причём, кастрировать голову.

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0
ak100

«Также к месту происшествия выехал начальник управления ГАИ УМВД России по Рязанской области Сергей Романов.»- судя по этому в Ренже ехал тот кто надо ехал.

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0
cs

Нихрена что он со спортажиком сделал ! один мотор остался ((((
а покрытие то там совсем в говно и так летать ???

Редактировалось 34 минут назад
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0
Кирилл16

Гляжу, заливать колею битумной бурдой, вместо перекладки покрытия, становится модно в сверхдержаве. Так победим!

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0
UELL

На *** так ездить, я понять не могу.

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