Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека

2 октября около 6:00 на Солотчинском мосту в Рязани произошла авария с участием трёх автомобилей: Range Rover, Kia Sportage и Lada Vesta. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Range Rover на большой скорости врезается в машину, едущую впереди. При столкновении автомобили задевают третью машину, которая двигалась по соседнему ряду.

В результате ДТП водитель и пассажир Kia Sportage погибли на месте. Водитель и пассажир Range Rover, а также водитель «Лады» получили травмы. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

Движение по мосту затруднено в обоих направлениях. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Советского района взяла на контроль установление обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.

Также к месту происшествия выехал начальник управления ГАИ УМВД России по Рязанской области Сергей Романов.

Фотографии с места ДТП