"Выехал на встречную полосу": четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
1
1

«Выехал на встречную полосу»: четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

Аварии в России
14 комментариев 14 комментариев

25 сентября в 4:45 на 12-м километре автодороги Катайск — Верхняя Теча в Курганской области 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108, за рулём которого находился 26-летний водитель.

В результате лобового столкновения погибли 4 человека: оба водителя, а также два пассажира ВАЗ-2114. Ещё один пассажир ВАЗ-2108, 36-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Отобраны биологические материалы для химико-токсикологического исследования, чтобы установить возможное состояние опьянения у водителя, нарушившего Правила дорожного движения и спровоцировавшего трагедию.

&#171;Выехал на встречную полосу&#187;: четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
&#171;Выехал на встречную полосу&#187;: четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
&#171;Выехал на встречную полосу&#187;: четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
&#171;Выехал на встречную полосу&#187;: четыре человека погибли в ДТП в Курганской области
Фото с места ДТП
0
14 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
14 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
E_Lindros

уёбок на четырке, земля ему стекловатой падлюке… малого убил, который не при делах был и только видимо учился ездить

Ответить
1
Ralf

о каком малом речь, я не очень понял.. В четырке 16-летний пасс был, в восьмерке водиле 26 лет..

Ответить
3
E_Lindros

сначала в тексте были другие возраста…бля! а коммент то не удалишь теперь… получается деза

Ответить
0
Bizon

2114: В -2006, П: М-2010 Ж-2005
2108: В: 2000

Ответить
0
Rubicon

Куда ж они так летели в 5 утра ?

Ответить
1
Maverick652

Ну судя по повреждениям, скорость была около 50.

Ответить
0
Rubicon

да ладна, в краштесте все живы и слегка здоровы, тут явно больше скорость и перекрытие

Ответить
0
Maverick652

«Много вы понимаете в военно-морском юморе!»

Ответить
1
Rubicon

4 трупа, тут не до юмора

Ответить
1
Bizon

там еще родители…
«не дай Бог каждому»

Ответить
0
formatceft

Нуида. Немного другой тут краш- тест…

Ответить
0
formatceft

Аннигилировались два ведра. На нашем тазопроме можно только по деревне гонять и то осторожно.

Редактировалось 16 часов назад
Ответить
1
Bizon

там поворот,
кто-то (мы даже знаем кто) в поворот вошел по внутреннему радиусу очень быстро

Ответить
0
Nordman51

Восьмёрок и так мало осталось.

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

Два человека пострадали в ДТП с машиной ДПС в центре Челябинска

24 сентября вечером в Челябинске автомобиль ДПС со спецсигналами двигался по улице Цвиллинга и пропускал поток с проспекта Ленина. Когда колонна...

Два человека пострадали в ДТП с машиной ДПС в центре Челябинска
392 просмотра
4
Подробнее
Аварии в России

«Выбежал из-за стоящего автомобиля»: ребенок попал под колеса авто в Омске

В дежурную часть Госавтоинспекции Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, 38-летний водитель...

«Выбежал из-за стоящего автомобиля»: ребенок попал под колеса авто в Омске
248 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

Mitsubishi Lancer сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Воронеже

ДТП произошло 21 сентября утром на улице Крынина в Воронеже. 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий сигнал светофора...

Mitsubishi Lancer сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Воронеже
470 просмотров
19
Подробнее
Аварии в России

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка

Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган». 20 сентября около...

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка
1431 просмотр
15
Подробнее
Аварии в России

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

20 сентября днём на 1002-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе Красноярского края водитель грузового автомобиля торговой сети "Чижик"...

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае
1171 просмотр
10
Подробнее
Автоновости

Названы самые надёжные китайские двигатели. На какие автомобили их ставят в России?

Ещё несколько лет назад многие водители всерьёз верили, что китайский двигатель — это почти одноразовый агрегат, который едва доживает до конца...

Названы самые надёжные китайские двигатели. На какие автомобили их ставят в России?
463 просмотра
15
Подробнее
Отзывы

«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега

Автолюбитель из Новосибирска решил поделиться своими умозаключениями по поводу автомобиля Volga K50, который был приобретён им несколько недель...

«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега
728 просмотров
33
Подробнее
Аварии в России

«Занесло на встречную полосу»: три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

16 сентября на 176-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе произошла авария со смертельным исходом.Автомобиль Honda...

«Занесло на встречную полосу»: три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
892 просмотра
8
Подробнее
Автоновости

Почему дороги в России стали безопаснее, но смертность растёт

Официальные отчёты действительно показывают, что ДТП и погибших на дорогах становится меньше. Однако при более внимательном взгляде становится ясно:...

Почему дороги в России стали безопаснее, но смертность растёт
362 просмотра
10
Подробнее
Показать ещё
14 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль