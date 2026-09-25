«Выехал на встречную полосу»: четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

25 сентября в 4:45 на 12-м километре автодороги Катайск — Верхняя Теча в Курганской области 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108, за рулём которого находился 26-летний водитель.
В результате лобового столкновения погибли 4 человека: оба водителя, а также два пассажира ВАЗ-2114. Ещё один пассажир ВАЗ-2108, 36-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.
Отобраны биологические материалы для химико-токсикологического исследования, чтобы установить возможное состояние опьянения у водителя, нарушившего Правила дорожного движения и спровоцировавшего трагедию.
уёбок на четырке, земля ему стекловатой падлюке… малого убил, который не при делах был и только видимо учился ездить
о каком малом речь, я не очень понял.. В четырке 16-летний пасс был, в восьмерке водиле 26 лет..
сначала в тексте были другие возраста…бля! а коммент то не удалишь теперь… получается деза
2114: В -2006, П: М-2010 Ж-2005
2108: В: 2000
Куда ж они так летели в 5 утра ?
Ну судя по повреждениям, скорость была около 50.
да ладна, в краштесте все живы и слегка здоровы, тут явно больше скорость и перекрытие
«Много вы понимаете в военно-морском юморе!»
4 трупа, тут не до юмора
там еще родители…
«не дай Бог каждому»
Нуида. Немного другой тут краш- тест…
Аннигилировались два ведра. На нашем тазопроме можно только по деревне гонять и то осторожно.
там поворот,
кто-то (мы даже знаем кто) в поворот вошел по внутреннему радиусу очень быстро
Восьмёрок и так мало осталось.