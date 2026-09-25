«Выехал на встречную полосу»: четыре человека погибли в ДТП в Курганской области

25 сентября в 4:45 на 12-м километре автодороги Катайск — Верхняя Теча в Курганской области 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108, за рулём которого находился 26-летний водитель.

В результате лобового столкновения погибли 4 человека: оба водителя, а также два пассажира ВАЗ-2114. Ещё один пассажир ВАЗ-2108, 36-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Отобраны биологические материалы для химико-токсикологического исследования, чтобы установить возможное состояние опьянения у водителя, нарушившего Правила дорожного движения и спровоцировавшего трагедию.

Фото с места ДТП