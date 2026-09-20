Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

20 сентября днём на 1002-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе Красноярского края водитель грузового автомобиля торговой сети «Чижик» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком торговой сети «Магнит», после чего произошло столкновение с двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП водители грузовых автомобилей погибли на месте. Полицейские устанавливают причины произошедшего.

Фото полиции Красноярского края