Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае
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Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

20 сентября днём на 1002-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе Красноярского края водитель грузового автомобиля торговой сети «Чижик» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком торговой сети «Магнит», после чего произошло столкновение с двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП водители грузовых автомобилей погибли на месте. Полицейские устанавливают причины произошедшего.

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае
Фото полиции Красноярского края
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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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goldberg

Ездить на бескапотных плоских грузовиках, это самоубийство.

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HoBomzh

Нужно ставить катапульты как на истребителях

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formatceft

Именно поэтому америкосы любят капотные тягачи. А гейропейцы выпускают только бескапотники. Ну кроме Volvo. И то не знаю, Volvo сейчас новые бескапотники делает или нет …

Редактировалось 1 час назад
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