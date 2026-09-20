Два человека погибли в массовом ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

20 сентября днём на 1002-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском округе Красноярского края водитель грузового автомобиля торговой сети «Чижик» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком торговой сети «Магнит», после чего произошло столкновение с двумя легковыми автомобилями.
В результате ДТП водители грузовых автомобилей погибли на месте. Полицейские устанавливают причины произошедшего.
Ездить на бескапотных плоских грузовиках, это самоубийство.
Нужно ставить катапульты как на истребителях
Именно поэтому америкосы любят капотные тягачи. А гейропейцы выпускают только бескапотники. Ну кроме Volvo. И то не знаю, Volvo сейчас новые бескапотники делает или нет …