"Взял с разрешения отца": 16-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку
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«Взял с разрешения отца»: 16-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
«Взял с разрешения отца»: 16-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку

13 сентября в Емельяновском округе Красноярского края 16-летний подросток, управляя мотоциклом Motoland, на пешеходном переходе сбил 7-летнюю девочку.

По предварительным данным, у подростка не было прав на управление мотоциклом. Кроме того, во время поездки он находился без шлема и специальной экипировки.

В результате ДТП девочка получила серьёзные травмы и была госпитализирована. По состоянию на 16 сентября 2026 года она остаётся в больнице; её состояние оценивается как средней степени тяжести и стабильное.

Выяснилось, что мотоцикл подросток взял с разрешения отца. Следственное управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).

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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Biloba

«…вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни», — на его то жизнь хрустопетушиную похрен как раз. Человека покалечил ублюдок малолетний, приземлять бы таких подольше и поглубже.

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2
Bizon

отец что разрешил ему давить пешеходов?
16 лет нормальный возраст…был раньше. чтобы соображать
а то что сейчас народ тупой, так-то виноваты школа и Государство.
Государство хотело вырастить тупое, послушное быдло.
Хотели?
Вот получите…
и теперь с этим живите

ЗЫ. намедни смотрел телек, канал «Красная линия» (вот тут можно в подкастах найти
https://www.rline.tv/search/?q=самолетостроение

Так там люди рассказывали про «прорывы» в авиации.
Так люди однозначно сказали,. что это все советские заделы.
Так что пусть Папы леща-то урежет, не могут миллинеалы и тем более зумеры создать самолеты.
Могут только клаву жамкать

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1
Bizon

Следственный комитет нашел для себя важное дело.
Других-то дел нет.
100 тысяч человек пропадает в РФ ежегодно и всем покуй.
Вот несчастного отца притянуть, вот это реальное дело.
Не зря на юрфаках учились.

Редактировалось 5 часов назад
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1
UELL

Мрази: что отец, что ***лядок.

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0
goldberg

Мамаша в наушниках была????

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0
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