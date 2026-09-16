«Взял с разрешения отца»: 16-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку

13 сентября в Емельяновском округе Красноярского края 16-летний подросток, управляя мотоциклом Motoland, на пешеходном переходе сбил 7-летнюю девочку.

По предварительным данным, у подростка не было прав на управление мотоциклом. Кроме того, во время поездки он находился без шлема и специальной экипировки.

В результате ДТП девочка получила серьёзные травмы и была госпитализирована. По состоянию на 16 сентября 2026 года она остаётся в больнице; её состояние оценивается как средней степени тяжести и стабильное.

Выяснилось, что мотоцикл подросток взял с разрешения отца. Следственное управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).