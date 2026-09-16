«Взял с разрешения отца»: 16-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку

13 сентября в Емельяновском округе Красноярского края 16-летний подросток, управляя мотоциклом Motoland, на пешеходном переходе сбил 7-летнюю девочку.
По предварительным данным, у подростка не было прав на управление мотоциклом. Кроме того, во время поездки он находился без шлема и специальной экипировки.
В результате ДТП девочка получила серьёзные травмы и была госпитализирована. По состоянию на 16 сентября 2026 года она остаётся в больнице; её состояние оценивается как средней степени тяжести и стабильное.
Выяснилось, что мотоцикл подросток взял с разрешения отца. Следственное управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ).
«…вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни», — на его то жизнь хрустопетушиную похрен как раз. Человека покалечил ублюдок малолетний, приземлять бы таких подольше и поглубже.
отец что разрешил ему давить пешеходов?
16 лет нормальный возраст…был раньше. чтобы соображать
а то что сейчас народ тупой, так-то виноваты школа и Государство.
Государство хотело вырастить тупое, послушное быдло.
Хотели?
Вот получите…
и теперь с этим живите
ЗЫ. намедни смотрел телек, канал «Красная линия» (вот тут можно в подкастах найти
https://www.rline.tv/search/?q=самолетостроение
Так там люди рассказывали про «прорывы» в авиации.
Так люди однозначно сказали,. что это все советские заделы.
Так что пусть Папы леща-то урежет, не могут миллинеалы и тем более зумеры создать самолеты.
Могут только клаву жамкать
Следственный комитет нашел для себя важное дело.
Других-то дел нет.
100 тысяч человек пропадает в РФ ежегодно и всем покуй.
Вот несчастного отца притянуть, вот это реальное дело.
Не зря на юрфаках учились.
Мрази: что отец, что ***лядок.
Мамаша в наушниках была????