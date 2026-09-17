«Занесло на встречную полосу»: три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

16 сентября на 176-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе произошла авария со смертельным исходом.

Автомобиль Honda Fit, за рулём которого находилась 28-летняя женщина, занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Probox.

По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля Toyota Probox.

Госавтоинспекции Хабаровского края