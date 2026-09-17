"Занесло на встречную полосу": три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
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«Занесло на встречную полосу»: три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

Аварии в России
3 комментария 3 комментария

16 сентября на 176-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе произошла авария со смертельным исходом.

Автомобиль Honda Fit, за рулём которого находилась 28-летняя женщина, занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Probox.

По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, в результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля Toyota Probox.

&#171;Занесло на встречную полосу&#187;: три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
Госавтоинспекции Хабаровского края
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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

вроде сухо, светло и пока еще тепло…чо занесло то? обочину пыльную зацепил если только

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Bizon

потому что нанайский район

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Rubicon

а где движок ?

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