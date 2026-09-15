«Находился на коленях у матери»: двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии

Трагедия случилась 14 сентября примерно в 20:40 на 304-м километре федеральной трассы в Малопургинском районе Удмуртии. 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении большегрузом Scania с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали два пассажира пикапа — двухлетний мальчик и 32-летняя женщина. Оба были госпитализированы, однако ребенка спасти не удалось: он скончался в больнице.

Отмечается, что ребенок перевозился с нарушением правил дорожного движения. Мальчик находился на коленях у матери на переднем пассажирском сиденье, без использования детского удерживающего устройства.

Фото Госавтоинспекции Удмуртии