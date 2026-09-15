"Находился на коленях у матери": двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии
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«Находился на коленях у матери»: двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии

Аварии в России
12 комментариев 12 комментариев

Трагедия случилась 14 сентября примерно в 20:40 на 304-м километре федеральной трассы в Малопургинском районе Удмуртии. 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении большегрузом Scania с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали два пассажира пикапа — двухлетний мальчик и 32-летняя женщина. Оба были госпитализированы, однако ребенка спасти не удалось: он скончался в больнице.

Отмечается, что ребенок перевозился с нарушением правил дорожного движения. Мальчик находился на коленях у матери на переднем пассажирском сиденье, без использования детского удерживающего устройства.

&#171;Находился на коленях у матери&#187;: двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии
&#171;Находился на коленях у матери&#187;: двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии
&#171;Находился на коленях у матери&#187;: двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии
Фото Госавтоинспекции Удмуртии
0
12 Комментариев
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12 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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A-MaR

Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Один гнал, другая везла, как попало, оба были в курсе, к чему это приведёт.

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8
neapol

Абсолютно точно. Мозг у данных выродков отсутствует как таковой, причём у обоих

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2
Bizon

педеральная трасса — 2 (две) полосы.
Две, всего 2 полосы, Карл

ЗЫ.
темно как у негра в жопе в удмуртии
и фонарей нет и столбиков с катафотами нет

comment image

Редактировалось 8 часов назад
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2
neapol

Пресловутый пункт 10.1 в Удмуртии на федералках не применяется?

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1
Bizon

10.1, но столбики можно установить — не ахти как дорого, но шибко как полезно.
едешь, ночь, включил дальний и видишь всю дорогу на километр вперед. И можно дальний отключить.
И ваще красиво

Редактировалось 6 часов назад
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1
neapol

Насчёт световозвращающих столбиков спорить не буду, конечно, с ними было бы однозначно безопаснее и красивее. Однако, по моему мнению, на исход события наличие столбиков бы никак не повлияло. Чихать эти утырки хотели на ПДД. Ребёнка надо было перевозить пристёгеутым в детском кресле? За дорогой и скоростью надо было бдить и ехать аккуратно? Водятел видел состояние дороги, по которой едет, в том числе наличие/ отсутствие столбиков? Это риторические вопросы в астрал, ответы понятны любому адекватному человеку. Но только не этим двоим, убившим собственного ребёнка.
«Если в башне поебень…»
И, кстати говоря, тут на фуре отнюдь не самый плохой вариант: даже если допустить, что ехал он без габаритов (что бывает сплошь и рядом, и что адекватный водитель тоже будет учитывать, если хочет доехать до места назначения живым- здоровым), то световозвращающие полосы на корме фуры, не залепленные грязью, явно давали достаточно информации, чтобы обнаружить впереди опасность.

Редактировалось 4 часов назад
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1
denium

Не были они в курсе. Кроме тиктоков на телефончике ничего не открывали. Считали что деткие кресла, ремни, знаки ограничения скорости созданы для выманивания денег из карманов законопослушных граждан кровавой и лживой властью.

Редактировалось 6 часов назад
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2
yuryvolk

Убила мальца своей тушкой… Какие крутые диски у большегруза!

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2
Bizon

«Какие крутые диски у большегруза!»
+10% к скорости

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2
formatceft

Тут жалко только ребенка и водителя фуры.
В L200 сзади есть диван. Нахрена ребенка везти на коленках спереди. Родители без мозгов были (оба) и угробили ребенка, уроды.

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2
Ermolov K

Безумие. Ведь L200,в целом, неплохой автомобиль по безопасности, хоть и не идеальный. Что мешало использовать детское кресло на задних сидениях ?

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0
formatceft

Отсутствие мозгов мешало.

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