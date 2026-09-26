18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП на Чуйском тракте

26 сентября, около 9:40, на 61-м километре Чуйского тракта 18-летний молодой человек без водительских прав за рулем автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Logan.
В результате ДТП водитель ВАЗа и пассажирка Renault погибли на месте. Водитель иномарки — 86-летний мужчина — получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.
опять ремень что ли жал у пассажирки ? клетка у рено не деформирована даже .
86 лет дедок за рулем — зачетно !
Разоритель пенсионного фонда 🙂
пассажирка то зачем погибла? вроде и стекло целое..