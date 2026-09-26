«Смяло по задние сиденья»: в Ярославле водитель BMW погиб при столкновении с фурой

Смертельная авария случилась поздно вечером 25 сентября в посёлке Полесье — на границе ярославского Заволжья.
По предварительным данным, в 23:02 на проспекте Машиностроителей, недалеко от дома 26 по улице Центральной, 32-летний мужчина, управлявший кроссовером BMW X3, на полном ходу врезался в стоящий грузовик Scania с прицепом.
Полученные травмы оказались смертельными: водитель BMW скончался до приезда скорой помощи.
В областном управлении Госавтоинспекции отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
притормозил — стопсигналы
остановился — стоп+аварийки
сломался — стоп+аварийки+треугольник
лег спать — идите нах, смотри куда едешь
Хорошо летел…прилетел на вечную стоянку.
Пидр он и в Африке пидр
Анал че, бросил якорь прямо в полосе движения на трассе? Вот пидарас! Габариты и знак аварийки думаю тоже не присутствовали в наличии.
ага , там бордюр — не сьехать .
А может просто надо было 60 км/ч ехать — как и положено в НП?
Синька или наркоман.
мразь одним жебилом меньше нех гонять
глупая и нелепая смерть, зато мгновенная, даже наверно не проснулся
да не спал он , отвлекся — а фура прямо в полосе стояла …
Когда летишь низенько — отвлекаться нельзя.
Да чёрт его знает, может и умышленно.
Самоубийство?
Одним дебилом меньше .бмв диагноз.Zaто мразь не тошнил.ибо нет гонять
Хорошо, что люди не пострадали.
Пачаще бы так пидоры на бумерах