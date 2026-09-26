"Смяло по задние сиденья": в Ярославле водитель BMW погиб при столкновении с фурой
1
1

«Смяло по задние сиденья»: в Ярославле водитель BMW погиб при столкновении с фурой

Аварии в России
16 комментариев 16 комментариев
«Смяло по задние сиденья»: в Ярославле водитель BMW погиб при столкновении с фурой

Смертельная авария случилась поздно вечером 25 сентября в посёлке Полесье — на границе ярославского Заволжья.

По предварительным данным, в 23:02 на проспекте Машиностроителей, недалеко от дома 26 по улице Центральной, 32-летний мужчина, управлявший кроссовером BMW X3, на полном ходу врезался в стоящий грузовик Scania с прицепом.

Полученные травмы оказались смертельными: водитель BMW скончался до приезда скорой помощи.

В областном управлении Госавтоинспекции отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

1
16 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Germanetz

притормозил — стопсигналы
остановился — стоп+аварийки
сломался — стоп+аварийки+треугольник
лег спать — идите нах, смотри куда едешь

Ответить
2
Maverick652

Хорошо летел…прилетел на вечную стоянку.

Ответить
2
Decl301

Пидр он и в Африке пидр

Ответить
0
HoBomzh

Анал че, бросил якорь прямо в полосе движения на трассе? Вот пидарас! Габариты и знак аварийки думаю тоже не присутствовали в наличии.

Ответить
2
cs

ага , там бордюр — не сьехать .

Ответить
1
d989417

А может просто надо было 60 км/ч ехать — как и положено в НП?

Ответить
1
Nordman51

Синька или наркоман.

Ответить
1
Decl301

мразь одним жебилом меньше нех гонять

Ответить
0
sea_46

глупая и нелепая смерть, зато мгновенная, даже наверно не проснулся

Ответить
1
cs

да не спал он , отвлекся — а фура прямо в полосе стояла …

Ответить
1
d989417

Когда летишь низенько — отвлекаться нельзя.

Ответить
2
UELL

Да чёрт его знает, может и умышленно.

Ответить
1
alex.cheb

Самоубийство?

Ответить
1
Decl301

Одним дебилом меньше .бмв диагноз.Zaто мразь не тошнил.ибо нет гонять

Редактировалось 2 часов назад
Ответить
0
Ростислав

Хорошо, что люди не пострадали.

Ответить
0
Decl301

Пачаще бы так пидоры на бумерах

Ответить
-1
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

Под Иркутском пьяный участник СВО сбил 10-летнего мальчика: ребенок стал инвалидом

В деревне Грановщина Иркутского района автомобиль сбил 10-летнего школьника. Пострадавший получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию.Момент...

Под Иркутском пьяный участник СВО сбил 10-летнего мальчика: ребенок стал инвалидом
1371 просмотр
28
Подробнее
Аварии в России

«Не справился с управлением в гололед»: две «Тойоты» столкнулись на трассе «Лена» в Якутии

18 сентября на 716-м километре федеральной трассы А-360 «Лена», в районе города Томмот в Якутии, водитель автомобиля Toyota Cresta ехал из Якутска в...

«Не справился с управлением в гололед»: две «Тойоты» столкнулись на трассе «Лена» в Якутии
700 просмотров
14
Подробнее
Аварии в России

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка

Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган». 20 сентября около...

В Курганской области лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Kia Rio: погибла 20-летняя девушка
1453 просмотра
15
Подробнее
Аварии в России

На Оренбуржье «Лада Приора» вылетела с дороги и врезалась в столб: погиб подросток

20 сентября в 6 утра в городе Абдулино Оренбургской области 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора», обгоняя попутный автомобиль, не справился с...

На Оренбуржье «Лада Приора» вылетела с дороги и врезалась в столб: погиб подросток
600 просмотров
11
Подробнее
Аварии в России

«Выполнял разворот»: 34-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Красноярске

20 сентября днем на улице Пограничников в Красноярске 36-летний водитель автобуса ПАЗ, выполняя разворот, не предоставил преимущество...

«Выполнял разворот»: 34-летний мотоциклист погиб в ДТП с автобусом в Красноярске
698 просмотров
25
Подробнее
Аварии в России

«Занесло на встречную полосу»: три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

16 сентября на 176-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе произошла авария со смертельным исходом.Автомобиль Honda...

«Занесло на встречную полосу»: три человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
897 просмотров
8
Подробнее
Аварии в России

«Находился на коленях у матери»: двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии

Трагедия случилась 14 сентября примерно в 20:40 на 304-м километре федеральной трассы в Малопургинском районе Удмуртии. 32-летний водитель...

«Находился на коленях у матери»: двухлетний ребенок погиб в ДТП в Удмуртии
826 просмотров
13
Подробнее
Аварии в России

Женщина на Range Rover не уступила дорогу «Ладе» на перекрестке в Магнитогорске

В Магнитогорске 38-летняя женщина-водитель автомобиля Range Rover на пересечении равнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Lada Granta. После...

Женщина на Range Rover не уступила дорогу «Ладе» на перекрестке в Магнитогорске
800 просмотров
22
Подробнее
Аварии в России

13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском

Вечером 11 сентября 2026 года на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» рейсовый пассажирский микроавтобус ГАЗель Next при обгоне...

13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском
1747 просмотров
35
Подробнее
Аварии в России

В Красноярье Машина скорой помощи оказалась в кювете в результате ДТП. Пострадали три человека

По предварительным данным, 43-летний водитель Toyota Highlander, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю скорой...

В Красноярье Машина скорой помощи оказалась в кювете в результате ДТП. Пострадали три человека
516 просмотров
5
Подробнее
Показать ещё
16 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль