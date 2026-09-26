«Смяло по задние сиденья»: в Ярославле водитель BMW погиб при столкновении с фурой

Смертельная авария случилась поздно вечером 25 сентября в посёлке Полесье — на границе ярославского Заволжья.

По предварительным данным, в 23:02 на проспекте Машиностроителей, недалеко от дома 26 по улице Центральной, 32-летний мужчина, управлявший кроссовером BMW X3, на полном ходу врезался в стоящий грузовик Scania с прицепом.

Полученные травмы оказались смертельными: водитель BMW скончался до приезда скорой помощи.

В областном управлении Госавтоинспекции отметили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.