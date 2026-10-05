В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской «Хонде» сбил двоих детей

4 октября около 17:40 в Ванинском районе Хабаровского края 17-летний водитель Honda C-HR во время обгона столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. От удара Honda перевернулась на крышу и по инерции продолжила движение, после чего наехала на двух несовершеннолетних, шедших по обочине.
12-летний подросток погиб на месте до приезда скорой помощи. Второго пострадавшего, 12-летнего мальчика, доставили в больницу для обследования.
По уточнённым данным, 17-летний водитель в январе текущего года уже привлекался сотрудниками Госавтоинспекции Советско-Гаванского района за управление транспортным средством без права управления.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. В отношении матери 17-летнего водителя составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ.
Сообщается, что ключи от автомобиля находились для несовершеннолетнего в свободном доступе. Поэтому ответственность за произошедшее понесут также родители подростка.
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Возраста привлечения к уголовной ответственности достиг. Но есть вероятность, что отделается условным сроком.
Вопрос к родителям — по тексту статьи уже ловили его без прав, значит имел свободный доступ к машине. По новым тенденциям могут и привлечь отца
Было бы неплохо. Блин дети шли 100% по правилам и все равно (((
Вообще соответчиком неплохо бы привлечь любителя поворачивать не глядя по зеркалам.
За что его привлечь? Какой пункт ПДД он нарушил? Еблан обгонял на перекрёстке через сплошную.
Пездюка за систематическое нарушение законов РФ, внести в чёрный список ГАИ и права никогда не выдавать, даже если он выйдет замуж и сменит фамилию! Ну, а за убийство подростка наказать самым строгим образом!