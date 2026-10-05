В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской «Хонде» сбил двоих детей

4 октября около 17:40 в Ванинском районе Хабаровского края 17-летний водитель Honda C-HR во время обгона столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. От удара Honda перевернулась на крышу и по инерции продолжила движение, после чего наехала на двух несовершеннолетних, шедших по обочине.

12-летний подросток погиб на месте до приезда скорой помощи. Второго пострадавшего, 12-летнего мальчика, доставили в больницу для обследования.

По уточнённым данным, 17-летний водитель в январе текущего года уже привлекался сотрудниками Госавтоинспекции Советско-Гаванского района за управление транспортным средством без права управления.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. В отношении матери 17-летнего водителя составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Сообщается, что ключи от автомобиля находились для несовершеннолетнего в свободном доступе. Поэтому ответственность за произошедшее понесут также родители подростка.

Фото Госавтоинспекции Хабаровского края