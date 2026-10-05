В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской "Хонде" сбил двоих детей
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В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской «Хонде» сбил двоих детей

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев

4 октября около 17:40 в Ванинском районе Хабаровского края 17-летний водитель Honda C-HR во время обгона столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. От удара Honda перевернулась на крышу и по инерции продолжила движение, после чего наехала на двух несовершеннолетних, шедших по обочине.

12-летний подросток погиб на месте до приезда скорой помощи. Второго пострадавшего, 12-летнего мальчика, доставили в больницу для обследования.

По уточнённым данным, 17-летний водитель в январе текущего года уже привлекался сотрудниками Госавтоинспекции Советско-Гаванского района за управление транспортным средством без права управления.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. В отношении матери 17-летнего водителя составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Сообщается, что ключи от автомобиля находились для несовершеннолетнего в свободном доступе. Поэтому ответственность за произошедшее понесут также родители подростка.

В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской &#171;Хонде&#187; сбил двоих детей
В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской &#171;Хонде&#187; сбил двоих детей
В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской &#171;Хонде&#187; сбил двоих детей
В Хабаровском крае 17-летний подросток на отцовской &#171;Хонде&#187; сбил двоих детей
Фото Госавтоинспекции Хабаровского края
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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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yuryvolk

17летний пидор с спермотоксикозом в башке. Убил пацана

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1
sanchess80

Возраста привлечения к уголовной ответственности достиг. Но есть вероятность, что отделается условным сроком.

Вопрос к родителям — по тексту статьи уже ловили его без прав, значит имел свободный доступ к машине. По новым тенденциям могут и привлечь отца

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0
Andru9S

Было бы неплохо. Блин дети шли 100% по правилам и все равно (((
Вообще соответчиком неплохо бы привлечь любителя поворачивать не глядя по зеркалам.

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1
formatceft

За что его привлечь? Какой пункт ПДД он нарушил? Еблан обгонял на перекрёстке через сплошную.

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0
Kolyan II

Пездюка за систематическое нарушение законов РФ, внести в чёрный список ГАИ и права никогда не выдавать, даже если он выйдет замуж и сменит фамилию! Ну, а за убийство подростка наказать самым строгим образом!

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