В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми: погибли два человека
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В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми: погибли два человека

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми: погибли два человека

ДТП произошло 29 сентября утром в Железногорске Красноярского края. 47-летний водитель автомобиля Honda сбил 63-летнего мужчину и двух его малолетних детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Отец детей скончался на месте. 7-летняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, 2-летний мальчик не пострадал.

В автомобиле Honda находились два человека: водитель погиб, 40-летний пассажир с травмами был госпитализирован.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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UELL

*банушки, вершат судьбы людей.

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Bizon

без видео непонятно
вполне возможно, что дед с внучатами «выпал» на ПП, как у них принято в последнее время.
а водила попытался их объехать и ушел в дерево
«После наезда водитель не справился с управлением и врезался в дерево.»

«не справился с управлением» — голословный вывод

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Кирилл16

Из описания — «В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми»

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d989417

Думаете он решил убиться о дерево и сознательно в него въехал? Если не хотел — значит не справился с управлением.

P.S. Судя по лобовухе — пешехода водитель принял своей стороной (там характерная вмятина). Т.е. пешеходы были на середине дороги, что сразу исключает версию «выпал». И судя по повреждениям авто, скорость была выше, чем можно. Плюс, возможно, авто поскользнулось на листьях.

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d989417

Водителю ремешок жал?

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cs

где он там смог разогнаться на этой сонной улице , что бы наповал ?

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