В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми: погибли два человека

ДТП произошло 29 сентября утром в Железногорске Красноярского края. 47-летний водитель автомобиля Honda сбил 63-летнего мужчину и двух его малолетних детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Отец детей скончался на месте. 7-летняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, 2-летний мальчик не пострадал.

В автомобиле Honda находились два человека: водитель погиб, 40-летний пассажир с травмами был госпитализирован.