В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми: погибли два человека

ДТП произошло 29 сентября утром в Железногорске Красноярского края. 47-летний водитель автомобиля Honda сбил 63-летнего мужчину и двух его малолетних детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Отец детей скончался на месте. 7-летняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, 2-летний мальчик не пострадал.
В автомобиле Honda находились два человека: водитель погиб, 40-летний пассажир с травмами был госпитализирован.
*банушки, вершат судьбы людей.
без видео непонятно
вполне возможно, что дед с внучатами «выпал» на ПП, как у них принято в последнее время.
а водила попытался их объехать и ушел в дерево
«После наезда водитель не справился с управлением и врезался в дерево.»
«не справился с управлением» — голословный вывод
Из описания — «В Красноярском крае автомобиль сбил отца с двумя детьми»
Думаете он решил убиться о дерево и сознательно в него въехал? Если не хотел — значит не справился с управлением.
P.S. Судя по лобовухе — пешехода водитель принял своей стороной (там характерная вмятина). Т.е. пешеходы были на середине дороги, что сразу исключает версию «выпал». И судя по повреждениям авто, скорость была выше, чем можно. Плюс, возможно, авто поскользнулось на листьях.
Водителю ремешок жал?
где он там смог разогнаться на этой сонной улице , что бы наповал ?