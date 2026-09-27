Ребенка выбросило из автомобиля в результате ДТП в Сухуме
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Ребенка выбросило из автомобиля в результате ДТП в Сухуме

Ближнее зарубежье
6 комментариев 6 комментариев
Ребенка выбросило из автомобиля в результате ДТП в Сухуме

ДТП произошло 25 сентября на улице Инал-ипа в Сухуме. По данным ГАИ, водитель автомобиля Mazda выехал на главную дорогу со второстепенной и создал помеху для автомобиля Mercedes.

В момент столкновения из «Мазды» выпал ребенок. Девочка получила травмы и была госпитализирована. Также пострадала пассажирка «Мерседеса». Обеих доставили в больницу.

Материалы по делу собраны и направлены в УВД по Сухуму.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Nordman51

Мы им туда электричество бесплатное гоним, а они там на Мерседесах гоняют, получается.

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2
formatceft

И майнят крипту

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0
UELL

Вот уроды.

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1
alex.cheb

Что за бред пытаться подымать пострадавшего, что если у него травма позвоночника

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0
formatceft

Дебилы тупые

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0
andermetall

Куда этот алень потащил её?

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0
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