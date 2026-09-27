Ребенка выбросило из автомобиля в результате ДТП в Сухуме

ДТП произошло 25 сентября на улице Инал-ипа в Сухуме. По данным ГАИ, водитель автомобиля Mazda выехал на главную дорогу со второстепенной и создал помеху для автомобиля Mercedes.
В момент столкновения из «Мазды» выпал ребенок. Девочка получила травмы и была госпитализирована. Также пострадала пассажирка «Мерседеса». Обеих доставили в больницу.
Материалы по делу собраны и направлены в УВД по Сухуму.
Мы им туда электричество бесплатное гоним, а они там на Мерседесах гоняют, получается.
И майнят крипту
Вот уроды.
Что за бред пытаться подымать пострадавшего, что если у него травма позвоночника
Дебилы тупые
Куда этот алень потащил её?