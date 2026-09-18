Бизнесмен на мотоцикле погиб в аварии с Bentley в центре Москвы: видео с камеры наблюдения

ДТП произошло 17 сентября вечером на улице Большие Каменщики в Москве. По предварительной информации, автоледи за рулем автомобиля Bentley начала поворот налево и не уступила дорогу мотоциклисту. Байкер от полученных травм скончался на месте.

Фото: Mash

Погибшим оказался 43-летний Денис Горин — генеральный директор «ЭйЭмЭс», компании, которая занимается управлением фондами и инвестициями в ценные бумаги.

Водителями элитного Bentley Bentayga, попавшего в смертельное ДТП, являются 55-летняя Ирина Б. и её 27-летняя дочь Кристина. По предварительным данным, именно девушка находилась за рулём в тот роковой вечер.

На этом автомобиле числится 7 ДТП (включая сегодняшнее) и 146 штрафов на общую сумму около 300 тысяч рублей. Среди самых частых нарушений — несоблюдение требований знаков или разметки (48 раз), превышение скорости (38 раз), стоянка в неположенном месте (18 раз), восемь штрафов за проезд на запрещающий сигнал светофора и шесть случаев выезда на встречную полосу.

Как минимум по двум видам нарушений виновницу ДТП уже давно должны были лишить прав за неоднократные повторные нарушения. Однако система позволяет обойти это наказание и ограничиться минимальным штрафом.