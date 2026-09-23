"Приора" врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии
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«Приора» врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев

ДТП произошло 19 сентября на 404 километре трассы «Енисей» в Усть-Абаканском районе Хакасии. 26-летний водитель автомобиля Honda Accord не выполнил требование знака «Направления движения по полосам» и совершил столкновение с «Приорой» под управлением 18-летнего водителя.

От удара отечественный автомобиль потерял управление и врезался в стелу АЗС. В результате ДТП водитель»Лады» получил переломы грудного позвонка и копчика.

&#171;Приора&#187; врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии
&#171;Приора&#187; врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии
&#171;Приора&#187; врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии
&#171;Приора&#187; врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии
&#171;Приора&#187; врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии
&#171;Приора&#187; врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии
Фото с места ДТП
1
7 Комментариев
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7 комментариев
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все летят, один хондавод , как ворона на дороге.
пацанчику повезло, что живой остался

Редактировалось 1 день назад
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5
d989417

Он увидел работающую заправку. Да еще и почти без очереди.

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9
Bizon

Очевидно, что водитель чорной Преоры был болен спермотоксикозом,
причем в запущенной терминальной стадии
Его болезнь началась давно, о чем свидетельствуют пацанские диски, купленные им еще в прошлом годе.
Думал, купил чоткие диски и девки сами к тебе в машину запрыгнут?
И ты потом выздоровеешь?
Нет, сынок, это так не работает…

ЗЫ. водителя Хонды жалкы…

Редактировалось 1 день назад
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2
E_Lindros

а у них это скоростной автобан? ебашут все на полную железку!
или видео ускорено просто

Редактировалось 1 день назад
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2
achi

Теперь в новой реальности необходимо перед АЗС снижать скорость, как перед ПП. Ибо лоси могут ломануться с любой полосы в сторону колонки

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1
nick2011

Удар в дно? Такое в крашиестах не проводят

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0
PSV

Орлята учатся летать.

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0
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