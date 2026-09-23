«Приора» врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии

ДТП произошло 19 сентября на 404 километре трассы «Енисей» в Усть-Абаканском районе Хакасии. 26-летний водитель автомобиля Honda Accord не выполнил требование знака «Направления движения по полосам» и совершил столкновение с «Приорой» под управлением 18-летнего водителя.

От удара отечественный автомобиль потерял управление и врезался в стелу АЗС. В результате ДТП водитель»Лады» получил переломы грудного позвонка и копчика.

Фото с места ДТП