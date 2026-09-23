«Приора» врезалась в стелу АЗС в результате ДТП в Хакасии

ДТП произошло 19 сентября на 404 километре трассы «Енисей» в Усть-Абаканском районе Хакасии. 26-летний водитель автомобиля Honda Accord не выполнил требование знака «Направления движения по полосам» и совершил столкновение с «Приорой» под управлением 18-летнего водителя.
От удара отечественный автомобиль потерял управление и врезался в стелу АЗС. В результате ДТП водитель»Лады» получил переломы грудного позвонка и копчика.
все летят, один хондавод , как ворона на дороге.
пацанчику повезло, что живой остался
Он увидел работающую заправку. Да еще и почти без очереди.
Очевидно, что водитель чорной Преоры был болен спермотоксикозом,
причем в
запущеннойтерминальной стадии
Его болезнь началась давно, о чем свидетельствуют пацанские диски, купленные им еще в прошлом годе.
Думал, купил чоткие диски и девки сами к тебе в машину запрыгнут?
И ты потом выздоровеешь?
Нет, сынок, это так не работает…
ЗЫ. водителя Хонды жалкы…
а у них это скоростной автобан? ебашут все на полную железку!
или видео ускорено просто
Теперь в новой реальности необходимо перед АЗС снижать скорость, как перед ПП. Ибо лоси могут ломануться с любой полосы в сторону колонки
Удар в дно? Такое в крашиестах не проводят
Орлята учатся летать.