Мобильные АЗС появятся на российских дорогах

Правительство поддержало поправки, которые разрешат размещать возле российских дорог мобильные АЗС. Это означает, что на придорожных площадках смогут появиться передвижные заправочные комплексы. На тех же площадках разрешат работу автолавок и фудтраков. Таким образом, придорожная инфраструктура может стать более разнообразной и удобной для водителей.
Идея особенно актуальна для участков, где до обычной заправки приходится ехать десятки километров. На удалённых трассах, в малонаселённых районах и на длинных междугородних маршрутах мобильная АЗС может стать реальным решением проблемы. Водитель не рискует остаться с пустым баком там, где поблизости нет стационарной инфраструктуры.
Каких норм коснутся изменения
Предлагаемые поправки касаются закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Они предусматривают возможность использовать площадки отдыха для размещения и эксплуатации мобильных объектов. То есть площадки отдыха перестанут быть только местом для короткой остановки — они смогут выполнять функции дополнительного сервиса.
Установить такие объекты можно будет только после получения письменного разрешения от владельца автодороги. Это важное условие: без согласования с собственником дороги мобильная АЗС, автолавка или фудтрак работать не смогут. Такой подход должен обеспечить контроль за размещением объектов и соблюдением установленных требований.
Сейчас в законодательстве отсутствует понятие мобильного объекта дорожного сервиса. Установка подобных объектов на площадках отдыха действующими нормами не предусмотрена. Именно поэтому поправки необходимы: они должны устранить правовой пробел и дать законную основу для работы передвижных сервисов у дорог.
В то же время такие площадки активно создаются возле новых и уже существующих дорог. Новые правила должны позволить использовать их не только для остановки и отдыха водителей, но и для размещения дополнительных сервисов. Это логично: если площадка уже существует, её можно сделать полезнее и функциональнее, особенно на загруженных и протяжённых маршрутах.
Что это даст придорожной инфраструктуре
Если поправки заработают, у дорог появится более гибкая система обслуживания. Мобильные АЗС смогут закрывать потребности там, где стационарные заправки строить невыгодно или сложно. Автолавки и фудтраки добавят водителям возможность перекусить и купить необходимое без длительной остановки. В итоге придорожный сервис станет разнообразнее и ближе к реальным запросам людей.
Возможные плюсы и минусы
Для дальнобойщиков, путешественников и жителей отдалённых территорий это удобно: меньше времени на поиск топлива, больше предсказуемости в дороге.
Однако у части водителей может возникнуть настороженность. К мобильным АЗС будут вопросы по качеству топлива, пожарной безопасности, контролю оборудования и прозрачности работы. Доверие зависит от того, насколько строго такие объекты будут проверять и как быстро они докажут свою надёжность.
Перспективы законопроекта
Поправки планируется внести на рассмотрение Государственной думы. Если законопроект будет принят, порядок работы мобильных объектов у дорог определят отдельными требованиями. Это значит, что после принятия закона появятся специальные нормы, которые уточнят, как именно такие объекты должны размещаться, проверяться и работать.
пилять. у нас обычные АЗС закрывают, а они грозят завалить мобильными АЗС. Дэбилы..
Это работа на «перспективу»- если вы понимаете о чём я).
готовятся, что англохохлы начнут е#ашить по стационарным АЗС (уязвимый объект стопудово).
в плане мозгов нагличане чекиздам фору дадут.
думаю, у них еще много домашних заготовок имеется.
кстати, про дроны нагличане писали открыто в своих газетах еще 2-3 года назад: мол, готовьтесь
Но никто не готовился, потому что: «гром не грянет, мужик не перекрестится».
Вот видите, опытным путем доказано, что в АП, Правительстве и Думе не какие-то там небожители, интеллектуалы,
а обычные му-жи-ки, только в дорогих костюмах..
«готовятся, что англохохлы начнут е#ашить по стационарным АЗС» слишком мелкая цель.
Однофамилец известного оружейного конструктора, соратник гиркина, дал более вероятный прогноз.
по мелким целям, вероятней всего, будут лупить, в чем у меня сомнения, только дешевыми нло, типа хорнета.
и что, что мелкая, но м.б. ключевая в данном регионе.
тут даже без ИИ, можно куй к носу прикинуть и вычислить «точку G». :о)
На той же М11, я писал, в начале не было АЗС ваще — так я сам видел как народ на дорогих ино обсыхал. И по трассе гоняли китайские пикапы (Грейт вол, тогда еще) с бочками бензина.
Так себе положение: едешь на петербургский экономически форум с… секретаршей и… обсох раньше времени.
А там тебя ждут, там запланирован твой пленарный доклад: «как ничего не делая, всех победить» :о)