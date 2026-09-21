Мобильные АЗС появятся на российских дорогах
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Мобильные АЗС появятся на российских дорогах

Автоновости
5 комментариев 5 комментариев

Правительство поддержало поправки, которые разрешат размещать возле российских дорог мобильные АЗС. Это означает, что на придорожных площадках смогут появиться передвижные заправочные комплексы. На тех же площадках разрешат работу автолавок и фудтраков. Таким образом, придорожная инфраструктура может стать более разнообразной и удобной для водителей.

Идея особенно актуальна для участков, где до обычной заправки приходится ехать десятки километров. На удалённых трассах, в малонаселённых районах и на длинных междугородних маршрутах мобильная АЗС может стать реальным решением проблемы. Водитель не рискует остаться с пустым баком там, где поблизости нет стационарной инфраструктуры.

Мобильные АЗС появятся на российских дорогах

Каких норм коснутся изменения

Предлагаемые поправки касаются закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Они предусматривают возможность использовать площадки отдыха для размещения и эксплуатации мобильных объектов. То есть площадки отдыха перестанут быть только местом для короткой остановки — они смогут выполнять функции дополнительного сервиса.

Установить такие объекты можно будет только после получения письменного разрешения от владельца автодороги. Это важное условие: без согласования с собственником дороги мобильная АЗС, автолавка или фудтрак работать не смогут. Такой подход должен обеспечить контроль за размещением объектов и соблюдением установленных требований.

Сейчас в законодательстве отсутствует понятие мобильного объекта дорожного сервиса. Установка подобных объектов на площадках отдыха действующими нормами не предусмотрена. Именно поэтому поправки необходимы: они должны устранить правовой пробел и дать законную основу для работы передвижных сервисов у дорог.

В то же время такие площадки активно создаются возле новых и уже существующих дорог. Новые правила должны позволить использовать их не только для остановки и отдыха водителей, но и для размещения дополнительных сервисов. Это логично: если площадка уже существует, её можно сделать полезнее и функциональнее, особенно на загруженных и протяжённых маршрутах.

Что это даст придорожной инфраструктуре

Если поправки заработают, у дорог появится более гибкая система обслуживания. Мобильные АЗС смогут закрывать потребности там, где стационарные заправки строить невыгодно или сложно. Автолавки и фудтраки добавят водителям возможность перекусить и купить необходимое без длительной остановки. В итоге придорожный сервис станет разнообразнее и ближе к реальным запросам людей.

Возможные плюсы и минусы

Для дальнобойщиков, путешественников и жителей отдалённых территорий это удобно: меньше времени на поиск топлива, больше предсказуемости в дороге.

Однако у части водителей может возникнуть настороженность. К мобильным АЗС будут вопросы по качеству топлива, пожарной безопасности, контролю оборудования и прозрачности работы. Доверие зависит от того, насколько строго такие объекты будут проверять и как быстро они докажут свою надёжность.

Перспективы законопроекта

Поправки планируется внести на рассмотрение Государственной думы. Если законопроект будет принят, порядок работы мобильных объектов у дорог определят отдельными требованиями. Это значит, что после принятия закона появятся специальные нормы, которые уточнят, как именно такие объекты должны размещаться, проверяться и работать.

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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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MishaBob

пилять. у нас обычные АЗС закрывают, а они грозят завалить мобильными АЗС. Дэбилы..

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2
deniska

Это работа на «перспективу»- если вы понимаете о чём я).

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2
Bizon

готовятся, что англохохлы начнут е#ашить по стационарным АЗС (уязвимый объект стопудово).
в плане мозгов нагличане чекиздам фору дадут.
думаю, у них еще много домашних заготовок имеется.

кстати, про дроны нагличане писали открыто в своих газетах еще 2-3 года назад: мол, готовьтесь
Но никто не готовился, потому что: «гром не грянет, мужик не перекрестится».

Вот видите, опытным путем доказано, что в АП, Правительстве и Думе не какие-то там небожители, интеллектуалы,
а обычные му-жи-ки, только в дорогих костюмах..

Редактировалось 35 минут назад
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0
MishaBob

«готовятся, что англохохлы начнут е#ашить по стационарным АЗС» слишком мелкая цель.
Однофамилец известного оружейного конструктора, соратник гиркина, дал более вероятный прогноз.
по мелким целям, вероятней всего, будут лупить, в чем у меня сомнения, только дешевыми нло, типа хорнета.

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0
Bizon

и что, что мелкая, но м.б. ключевая в данном регионе.
тут даже без ИИ, можно куй к носу прикинуть и вычислить «точку G». :о)

На той же М11, я писал, в начале не было АЗС ваще — так я сам видел как народ на дорогих ино обсыхал. И по трассе гоняли китайские пикапы (Грейт вол, тогда еще) с бочками бензина.
Так себе положение: едешь на петербургский экономически форум с… секретаршей и… обсох раньше времени.
А там тебя ждут, там запланирован твой пленарный доклад: «как ничего не делая, всех победить» :о)

Редактировалось 8 минут назад
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