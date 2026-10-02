В Чувашии будут судить женщину, которая в нетрезвом виде сбила пешехода

В городской суд Новочебоксарска направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Трагедия произошла 26 июля на транспортной развязке при въезде в город. Находясь за рулем автомобиля «Лада Веста» в нетрезвом виде, обвиняемая не справилась с управлением и на полной скорости совершила наезд на стоящий автомобиль.

В момент столкновения рядом с поврежденной машиной находился мужчина, который выставил знак аварийной остановки. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. В свое оправдание она заявила, что во время движения отвлеклась на ребенка, находившегося в салоне. Теперь автоледи грозит реальное лишение свободы.