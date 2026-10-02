В Чувашии будут судить женщину, которая в нетрезвом виде сбила пешехода
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В Чувашии будут судить женщину, которая в нетрезвом виде сбила пешехода

Аварии в России
3 комментария 3 комментария
В Чувашии будут судить женщину, которая в нетрезвом виде сбила пешехода

В городской суд Новочебоксарска направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Трагедия произошла 26 июля на транспортной развязке при въезде в город. Находясь за рулем автомобиля «Лада Веста» в нетрезвом виде, обвиняемая не справилась с управлением и на полной скорости совершила наезд на стоящий автомобиль.

В момент столкновения рядом с поврежденной машиной находился мужчина, который выставил знак аварийной остановки. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. В свое оправдание она заявила, что во время движения отвлеклась на ребенка, находившегося в салоне. Теперь автоледи грозит реальное лишение свободы.

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3 Комментария
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3 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Мишаня 007

Пьяная баба отвлеклась на ребенка и убила мужика…… Охренеть расклад!

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Kolyan II

Пьяную бабу конечно же на кол и права больше никогда не возвращать! Но почему две мужских особи остановились в средней полосе? Логан что, сразу колом встал, не было никакой возможности съехать на обочину? Хотя на МКАДе где не встань, тебя везде достанут, даже на обочине в очереди за бензином!

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ak100

я конечно щас отхвачу люлей от многих, но я б поспорил кого ещё надо судить из них.

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