В Горно-Алтайске подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле отца

25 сентября около 12:55 на Коммунистическом проспекте в Горно-Алтайске 60-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, поворачивая налево, не предоставил преимущество встречному мотоциклу Roles 009, за рулём которого находился 16-летний местный житель.

Во время столкновения подростка выбросило с мотоцикла, и он ударился головой о стоявший рядом Honda Stepwgn. В момент ДТП юноша был в шлеме. С переломом ноги его доставили в республиканскую больницу, но госпитализация не потребовалась.

Полицейские установили, что у подростка не было водительских прав, а мотоцикл он взял у отца без его ведома. Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за управление без прав, а его отца — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

В отношении водителя «Тойоты» также возбуждены административные дела. Кроме того, правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 151.2 УК РФ.

Фото: Госавтоинспекция Республики Алтай