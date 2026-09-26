В Горно-Алтайске подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле отца
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В Горно-Алтайске подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле отца

Аварии в России

25 сентября около 12:55 на Коммунистическом проспекте в Горно-Алтайске 60-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder, поворачивая налево, не предоставил преимущество встречному мотоциклу Roles 009, за рулём которого находился 16-летний местный житель.

Во время столкновения подростка выбросило с мотоцикла, и он ударился головой о стоявший рядом Honda Stepwgn. В момент ДТП юноша был в шлеме. С переломом ноги его доставили в республиканскую больницу, но госпитализация не потребовалась.

Полицейские установили, что у подростка не было водительских прав, а мотоцикл он взял у отца без его ведома. Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за управление без прав, а его отца — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

В отношении водителя «Тойоты» также возбуждены административные дела. Кроме того, правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 151.2 УК РФ.

В Горно-Алтайске подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле отца
В Горно-Алтайске подросток без прав попал в ДТП на мотоцикле отца
Фото: Госавтоинспекция Республики Алтай
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