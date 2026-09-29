Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске
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Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев
Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске

29 сентября на улице Дубровинского в Красноярске водитель автомобиля Volkswagen Golf при перестроении не уступил дорогу «Ладе». От столкновения с отечественным автомобилем «Гольф» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Passat. В ДТП были вовлечены ещё три автомобиля.

В результате ДТП три пассажирки автомобиля Volkswagen Passat погибли на месте до приезда скорой помощи. Оба водителя не пострадали.

Момент столкновения запечатлел видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей.

Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске
Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске
Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске
Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске
Фото: ЧП Красноярск
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5 Комментариев
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5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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MishaBob

пристегиваются, только лохи. бабенки не лохушки же были..

Редактировалось 1 час назад
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2
Bizon

гольф ушатал пассат :о)

гольф второй после бмв
но обогнал преору

Редактировалось 57 минут назад
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0
cs

не верю … ему мотор вырезали , но кузов цел . опять ремни …

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0
Ralf

гонщик пи#ор такой замес устроил. А пассат, если бы ехал в правой полосе, а не в левой летел при свободной правой, может и вообще замеса избежал бы.. Я, например, всегда стараюсь держать 2-3 метра видимости на реакцию. Например, по дороге на дачу есть участок двухполоска через лес, причем кусты и ветки буквально до асфальта, даже обочины нет. Мало того, что стараюсь его быстрее 80 не проезжать, так еще и держусь по возможности по центру дороги, если трафик позволяет, чтобы было время среагировать на лосей и прочую живность, не дай бог

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cs

интересно что за мудак был за рулем гольфа ? устроить такой замес это надо постараться .

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