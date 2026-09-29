Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске

29 сентября на улице Дубровинского в Красноярске водитель автомобиля Volkswagen Golf при перестроении не уступил дорогу «Ладе». От столкновения с отечественным автомобилем «Гольф» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Passat. В ДТП были вовлечены ещё три автомобиля.

В результате ДТП три пассажирки автомобиля Volkswagen Passat погибли на месте до приезда скорой помощи. Оба водителя не пострадали.

Момент столкновения запечатлел видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей.

Фото: ЧП Красноярск