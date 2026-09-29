Последние секунды жизни: три девушки погибли в утреннем ДТП в Красноярске

29 сентября на улице Дубровинского в Красноярске водитель автомобиля Volkswagen Golf при перестроении не уступил дорогу «Ладе». От столкновения с отечественным автомобилем «Гольф» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Passat. В ДТП были вовлечены ещё три автомобиля.
В результате ДТП три пассажирки автомобиля Volkswagen Passat погибли на месте до приезда скорой помощи. Оба водителя не пострадали.
Момент столкновения запечатлел видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей.
пристегиваются, только лохи. бабенки не лохушки же были..
гольф ушатал пассат :о)
гольф второй после бмв
но обогнал преору
не верю … ему мотор вырезали , но кузов цел . опять ремни …
гонщик пи#ор такой замес устроил. А пассат, если бы ехал в правой полосе, а не в левой летел при свободной правой, может и вообще замеса избежал бы.. Я, например, всегда стараюсь держать 2-3 метра видимости на реакцию. Например, по дороге на дачу есть участок двухполоска через лес, причем кусты и ветки буквально до асфальта, даже обочины нет. Мало того, что стараюсь его быстрее 80 не проезжать, так еще и держусь по возможности по центру дороги, если трафик позволяет, чтобы было время среагировать на лосей и прочую живность, не дай бог
интересно что за мудак был за рулем гольфа ? устроить такой замес это надо постараться .