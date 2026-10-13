Последние секунды жизни: «Ладу» разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард

10 октября на 303-м километре трассы Сургут—Салехард «Ладу» неожиданно вынесло на обочину, а затем — на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Hyundai.

Для водителя «Лады» поездка стала последней: он погиб на месте до прибытия скорой помощи. Его пассажира госпитализировали, но позже он скончался в больнице.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель «Лады» не учёл дорожные, а также погодные условия и не справился с управлением.

Фото Госавтоинспекции, соцсети