Последние секунды жизни: "Ладу" разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард
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Последние секунды жизни: «Ладу» разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
Последние секунды жизни: «Ладу» разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард

10 октября на 303-м километре трассы Сургут—Салехард «Ладу» неожиданно вынесло на обочину, а затем — на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Hyundai.

Для водителя «Лады» поездка стала последней: он погиб на месте до прибытия скорой помощи. Его пассажира госпитализировали, но позже он скончался в больнице.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель «Лады» не учёл дорожные, а также погодные условия и не справился с управлением.

Последние секунды жизни: &#171;Ладу&#187; разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард
Последние секунды жизни: &#171;Ладу&#187; разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард
Последние секунды жизни: &#171;Ладу&#187; разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард
Фото Госавтоинспекции, соцсети
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4 Комментария
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4 комментариев
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Germanetz

Весь Ближний Восток мучается переделывая Тойоты.
Вот же с конвейера все готово!

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formatceft

Ну как так на ровном месте то???

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E_Lindros

ещё вдали было видно за синим встречником, что жигуль какие то непонятные пируэты выписывает. потом пропал, ехая где то по обочине и вылет на встречку…пиздык, два фарша

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sanchess80

Летел, думал сходу обгонит, начал оттормаживаться, а дальше замечательные тормоза плюс криворукость.

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