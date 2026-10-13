Последние секунды жизни: «Ладу» разорвало на части в результате ДТП на трассе Сургут—Салехард

10 октября на 303-м километре трассы Сургут—Салехард «Ладу» неожиданно вынесло на обочину, а затем — на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Hyundai.
Для водителя «Лады» поездка стала последней: он погиб на месте до прибытия скорой помощи. Его пассажира госпитализировали, но позже он скончался в больнице.
Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель «Лады» не учёл дорожные, а также погодные условия и не справился с управлением.
Весь Ближний Восток мучается переделывая Тойоты.
Вот же с конвейера все готово!
Ну как так на ровном месте то???
ещё вдали было видно за синим встречником, что жигуль какие то непонятные пируэты выписывает. потом пропал, ехая где то по обочине и вылет на встречку…пиздык, два фарша
Летел, думал сходу обгонит, начал оттормаживаться, а дальше замечательные тормоза плюс криворукость.