В Алтайском крае нетрезвый водитель без прав устроил ДТП и утопил автомобиль в реке

В селе Залесово сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить легковой автомобиль, однако водитель проигнорировал законные требования и попытался скрыться. Уходя от преследования на высокой скорости, нарушитель протаранил мотоцикл под управлением 17-летнего подростка и продолжил уходить от погони. В финале погони машина съехала в реку и перевернулась на крышу.

Подоспевшие полицейские оперативно помогли водителю и пассажирам выбраться из тонущего автомобиля на берег — обошлось без серьезных травм. Позже выяснилось, что 19-летний виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получал водительских прав. Суд назначил ему 13 суток административного ареста.

Кроме того, вопросы возникли и к пострадавшему мотоциклисту: у него также отсутствовало водительское удостоверение. Медики осмотрели юношу на месте, госпитализация ему не потребовалась. На самого подростка и его законного представителя составили административные материалы, а мотоцикл поместили на специализированную стоянку.