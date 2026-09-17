Поздравляем Юлию Александровну с заслуженным статусом пешехода

Инцидент произошел в Москве. Пьяной женщине не понравилось, что автор (таксист) её не пропустил. Она набросилась на мужчину, в результате чего ему пришлось распылить ей в лицо газ из перцового баллончика.
Итог — автомобиль нарушительницы эвакуирован, а сама она лишена водительских прав.
списанная эскортница, видимо уже из-за невостребованности шмоньки, обижена и побита последними годами жизни-))
А че за телочка, зачем мордой в муравейник залезла?
А с пьяными бабами завсегда так
о ! появился новый мем )
А где кино?
https://vkvideo.ru/video-219925943_456328787
вчера в телегах смотрел, но нашёл в ВК
По мне на похожа на собачку,суку Тойтерьера,или Чихуахуа,не сил ни мозгов нет а прёт,надеясь на видеозапись и Полицию.
2.Перцовый балончик,разве не приносит тяжкий вред здоровью?
перцовые разрешены. только самооборона. но те же чебуреки могут блеять, что ты нападал брызгая баллоном, тогда могут быть последствия. а сфабриковать у нас могут, как нехуй делать.
из сурьезного «ожог роговицы», но тут варианты.
ожог роговицы, если прямо
бобровойструей в лицо
а если оппонент попал в аэрозольное облако, то некуя страшного
«струя» или «облако» — это зависит от расстояние применения.
все тоже самое как при покраске из баллончика любимой ласточки
доклад закончил :о)