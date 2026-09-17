Поздравляем Юлию Александровну с заслуженным статусом пешехода
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Поздравляем Юлию Александровну с заслуженным статусом пешехода

ЧП и ДТП по Москве
8 комментариев 8 комментариев
Поздравляем Юлию Александровну с заслуженным статусом пешехода

Инцидент произошел в Москве. Пьяной женщине не понравилось, что автор (таксист) её не пропустил. Она набросилась на мужчину, в результате чего ему пришлось распылить ей в лицо газ из перцового баллончика.

Итог — автомобиль нарушительницы эвакуирован, а сама она лишена водительских прав.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

списанная эскортница, видимо уже из-за невостребованности шмоньки, обижена и побита последними годами жизни-))

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2
Bizon

А че за телочка, зачем мордой в муравейник залезла?
А с пьяными бабами завсегда так

Пьяная езда.jpg
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2
cs

о ! появился новый мем )

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1
Мишаня 007

А где кино?

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0
E_Lindros

https://vkvideo.ru/video-219925943_456328787
вчера в телегах смотрел, но нашёл в ВК

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1
Aleksgeimer

По мне на похожа на собачку,суку Тойтерьера,или Чихуахуа,не сил ни мозгов нет а прёт,надеясь на видеозапись и Полицию.
2.Перцовый балончик,разве не приносит тяжкий вред здоровью?

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0
E_Lindros

перцовые разрешены. только самооборона. но те же чебуреки могут блеять, что ты нападал брызгая баллоном, тогда могут быть последствия. а сфабриковать у нас могут, как нехуй делать.

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2
Bizon

из сурьезного «ожог роговицы», но тут варианты.

ожог роговицы, если прямо бобровой струей в лицо
а если оппонент попал в аэрозольное облако, то некуя страшного

«струя» или «облако» — это зависит от расстояние применения.
все тоже самое как при покраске из баллончика любимой ласточки

доклад закончил :о)

Редактировалось 15 минут назад
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1
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