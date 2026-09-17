Поздравляем Юлию Александровну с заслуженным статусом пешехода

Инцидент произошел в Москве. Пьяной женщине не понравилось, что автор (таксист) её не пропустил. Она набросилась на мужчину, в результате чего ему пришлось распылить ей в лицо газ из перцового баллончика.

Итог — автомобиль нарушительницы эвакуирован, а сама она лишена водительских прав.