«Отделался лишь ссадинами»: в Ленобласти байкер на скорости 300 км/ч упал с мотоцикла

ДТП произошло 13 сентября около 20:10 на 108-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», между деревней Сорочкино и поселком Мшинская.

Молодой человек на Kawasaki Ninja ехал со скоростью, близкой к 300 км/ч. В какой-то момент его рюкзак сполз вниз под резиновым креплением-«пауком». Резинки попали в колесо, и мотоцикл повело. Байкера спасло то, что он был в полной экипировке: он отделался лишь ссадинами на спине и локте и не вызывал скорую. Остановившиеся автомобилисты помогли ему убрать разбитый мотоцикл с трассы и вызвать эвакуатор.

На днях сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на появившееся в сети видео, где мотоциклист на огромной скорости едет по Киевскому шоссе и падает с байка. Они установили личность водителя мотоцикла Kawasaki и разыскали его.

ДТП зарегистрировали, а водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Эта норма предусматривает либо административный арест до 15 суток, либо лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет. С мотоциклистом также провели профилактическую беседу.