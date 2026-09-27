«Отделался лишь ссадинами»: в Ленобласти байкер на скорости 300 км/ч упал с мотоцикла

ДТП произошло 13 сентября около 20:10 на 108-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», между деревней Сорочкино и поселком Мшинская.
Молодой человек на Kawasaki Ninja ехал со скоростью, близкой к 300 км/ч. В какой-то момент его рюкзак сполз вниз под резиновым креплением-«пауком». Резинки попали в колесо, и мотоцикл повело. Байкера спасло то, что он был в полной экипировке: он отделался лишь ссадинами на спине и локте и не вызывал скорую. Остановившиеся автомобилисты помогли ему убрать разбитый мотоцикл с трассы и вызвать эвакуатор.
На днях сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на появившееся в сети видео, где мотоциклист на огромной скорости едет по Киевскому шоссе и падает с байка. Они установили личность водителя мотоцикла Kawasaki и разыскали его.
ДТП зарегистрировали, а водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Эта норма предусматривает либо административный арест до 15 суток, либо лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет. С мотоциклистом также провели профилактическую беседу.
Триста. Рюкзак у него виноват. Рюкзак просто обосрался от страха и решил остановить эту вакханалию.
Упоротый какой-то
Повезло хрусту, что в опоры отбойника не снесло, тогда бы была расчленёнка.
А он из Питера?
Походу нет
Байкера лишить на полтора года, а Ниню в утиль!
Такую мразь нужно прямо там добивать и сказать, что так и было.
Е-banьko.
Судя по лексикону, извилин там действительно немного