"Жигули" намотало на столб в результате ДТП в Карачаево-Черкесии: погибли три человека
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«Жигули» намотало на столб в результате ДТП в Карачаево-Черкесии: погибли три человека

Аварии в России
2 комментария 2 комментария

12 октября на 32-м километре федеральной трассы «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии водитель автомобиля ВАЗ-2107 во время обгона по касательной задел «Ладу Приору», после чего врезался в опору дорожного освещения.

«Жигули» буквально намотало на столб. Водитель и два пассажира «семёрки» погибли на месте происшествия. Третий пассажир был госпитализирован. Водитель «Приоры» не пострадал.

&#171;Жигули&#187; намотало на столб в результате ДТП в Карачаево-Черкесии: погибли три человека
&#171;Жигули&#187; намотало на столб в результате ДТП в Карачаево-Черкесии: погибли три человека
&#171;Жигули&#187; намотало на столб в результате ДТП в Карачаево-Черкесии: погибли три человека
Фото Госавтоинспекции
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2 Комментария
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2 комментариев
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Germanetz

Страшно, очень страшно, мы не знаем что это было, если бы мы знали, что это было, но мы не знаем, что это было

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neapol

Вах! Джигит, однако!

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