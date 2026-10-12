«Жигули» намотало на столб в результате ДТП в Карачаево-Черкесии: погибли три человека

12 октября на 32-м километре федеральной трассы «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии водитель автомобиля ВАЗ-2107 во время обгона по касательной задел «Ладу Приору», после чего врезался в опору дорожного освещения.
«Жигули» буквально намотало на столб. Водитель и два пассажира «семёрки» погибли на месте происшествия. Третий пассажир был госпитализирован. Водитель «Приоры» не пострадал.
Страшно, очень страшно, мы не знаем что это было, если бы мы знали, что это было, но мы не знаем, что это было
Вах! Джигит, однако!