«Жигули» намотало на столб в результате ДТП в Карачаево-Черкесии: погибли три человека

12 октября на 32-м километре федеральной трассы «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии водитель автомобиля ВАЗ-2107 во время обгона по касательной задел «Ладу Приору», после чего врезался в опору дорожного освещения.

«Жигули» буквально намотало на столб. Водитель и два пассажира «семёрки» погибли на месте происшествия. Третий пассажир был госпитализирован. Водитель «Приоры» не пострадал.

Фото Госавтоинспекции