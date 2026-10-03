"Признался, что уснул за рулём": в Чебоксарах будут судить начинающего водителя, который въехал в остановку с людьми
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«Признался, что уснул за рулём»: в Чебоксарах будут судить начинающего водителя, который въехал в остановку с людьми

Аварии в России
«Признался, что уснул за рулём»: в Чебоксарах будут судить начинающего водителя, который въехал в остановку с людьми

В суд направлено дело 18-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП на остановке «Улица Афанасьева» в Чебоксарах. Молодому человеку инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет колонии.

Трагедия случилась вечером 17 июля. Управляя автомобилем «Рено Логан», юноша не справился с управлением: машина вылетела с дороги на тротуар и протаранила остановочный павильон.

В момент удара внутри остановки находились люди. Женщина скончалась на месте от полученных травм, мужчина был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

В ходе разбирательства водитель полностью признал вину. По его словам, причиной аварии стало сильное переутомление — он признался, что уснул за рулём. Известно также, что водительские права молодой человек получил всего за месяц до трагедии.

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