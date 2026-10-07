В Татарстане грузовик разрушил надземный пешеходный переход

Инцидент произошел 6 октября вблизи села Кощаково в Татарстане. Самосвал FAW двигался по трассе Казань – Шемордан с поднятым кузовом и зацепил надземный пешеходный переход. В результате удара конструкция частично обрушилась на проезжую часть.

В ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир грузовика. Водитель отказался от госпитализации, а его пассажира с ссадинами доставили в больницу.

Движение на данном участке дороги было ограничено, для автомобилистов был организовали объезд.