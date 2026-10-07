В Татарстане грузовик разрушил надземный пешеходный переход
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В Татарстане грузовик разрушил надземный пешеходный переход

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев

Инцидент произошел 6 октября вблизи села Кощаково в Татарстане. Самосвал FAW двигался по трассе Казань – Шемордан с поднятым кузовом и зацепил надземный пешеходный переход. В результате удара конструкция частично обрушилась на проезжую часть.

В ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир грузовика. Водитель отказался от госпитализации, а его пассажира с ссадинами доставили в больницу.

Движение на данном участке дороги было ограничено, для автомобилистов был организовали объезд.

В Татарстане грузовик разрушил надземный пешеходный переход
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7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Maverick652

Когда лампочку сделают для поднятого кузова? А лучше паровозный гудок за приборкой — разогналя с поднятым кузовом свыше 10 км/ч и он включается. Один раз забыл кузов опустить — заикой стал. Или умер.

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4
alejandromartinez

Нужен голосовой ассистент: поехал, а он водиле: «ТуктА-туктА, кутак-баш!» и сам из энергоаккумуляторов воздух выпускает. 😀

Редактировалось 54 секунд назад
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0
Bizon

любопытно, как долго он ехал с поднятым кузовом

Господи, сколько же дебилов развелось

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4
MishaBob

очередной, криво сделанный, переход раздолбали. Ничего нового. Все знают, как надо. Но дорого. Хотя только на блокировку запрещенных инет ресурсов потратят еще 60 млрд .

Редактировалось 40 минут назад
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1
Bizon

«Хотя только на блокировку запрещенных инет ресурсов потратят еще 60 млрд»

виртуальная жизнь (Майя) — это ж наркотик, там все все легко и просто, там розовые пони.
только потом похмелье (ломка) будет тяжелым.

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0
MishaBob

ломки не будет. Тема мутится, бабки пилятся
Власти российских регионов решили массово закупить нвп
РИА Новости
Администрации многих российских городов и регионов открыли тендеры на предоставление им услуг нпв. В заявках специально указано, что виртуальная частная сеть нужна для использования в государственных учреждениях. Совокупный объем запросов достигает 300 миллионов рублей, пишет Shot.

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0
goldberg

Производители грузовика идиоты.

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