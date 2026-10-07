В Татарстане грузовик разрушил надземный пешеходный переход

Инцидент произошел 6 октября вблизи села Кощаково в Татарстане. Самосвал FAW двигался по трассе Казань – Шемордан с поднятым кузовом и зацепил надземный пешеходный переход. В результате удара конструкция частично обрушилась на проезжую часть.
В ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир грузовика. Водитель отказался от госпитализации, а его пассажира с ссадинами доставили в больницу.
Движение на данном участке дороги было ограничено, для автомобилистов был организовали объезд.
Когда лампочку сделают для поднятого кузова? А лучше паровозный гудок за приборкой — разогналя с поднятым кузовом свыше 10 км/ч и он включается. Один раз забыл кузов опустить — заикой стал. Или умер.
Нужен голосовой ассистент: поехал, а он водиле: «ТуктА-туктА, кутак-баш!» и сам из энергоаккумуляторов воздух выпускает. 😀
любопытно, как долго он ехал с поднятым кузовом
Господи, сколько же дебилов развелось
очередной, криво сделанный, переход раздолбали. Ничего нового. Все знают, как надо. Но дорого. Хотя только на блокировку запрещенных инет ресурсов потратят еще 60 млрд .
«Хотя только на блокировку запрещенных инет ресурсов потратят еще 60 млрд»
виртуальная жизнь (Майя) — это ж наркотик, там все все легко и просто, там розовые пони.
только потом похмелье (ломка) будет тяжелым.
ломки не будет. Тема мутится, бабки пилятся
Власти российских регионов решили массово закупить нвп
РИА Новости
Администрации многих российских городов и регионов открыли тендеры на предоставление им услуг нпв. В заявках специально указано, что виртуальная частная сеть нужна для использования в государственных учреждениях. Совокупный объем запросов достигает 300 миллионов рублей, пишет Shot.
Производители грузовика идиоты.