В Казани разыскивают пешехода, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
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В Казани разыскивают пешехода, из-за которого пострадали пассажиры автобуса

Аварии в России
В Казани разыскивают пешехода, из-за которого пострадали пассажиры автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность пешехода, ставшего причиной ДТП в Казани. Всё произошло в воскресенье, 4 октября, около 16:50 напротив дома №56 по проспекту Ибрагимова. Автобус марки «НефАЗ» двигался со стороны улицы Правосудия в направлении улицы Декабристов. Чтобы избежать наезда на пешехода, внезапно начавшего переходить дорогу, водитель применил экстренное торможение.

Из-за резкого торможения в салоне упали две пассажирки: 65-летняя женщина и 7-летняя девочка. Ребёнок ехал на заднем сиденье вместе с бабушкой и дедушкой.

Всех пострадавших срочно доставили в больницу. После осмотра и оказания помощи врачи приняли решение отпустить пассажиров домой, рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Казани просит помочь в установлении личности пешехода. Если вы узнали мужчину на фото или видео, сообщите об этом по телефону 5333844. В пресс-службе подчёркивают, что важна любая информация.

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