11 лет тюрьмы и 10 млн компенсации: в Нижегородской области осудили водителя-наркомана, по вине которого погиб человек

Авария произошла 7 июня 2025 года. Как сообщили в полиции Нижегородской области, 35-летний местный житель за рулём автомобиля Suzuki двигался по Борскому мосту в направлении Бора. В районе 92-й опоры он столкнулся с мотоциклом Honda, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения мотоциклист 1993 года рождения скончался на месте. Его пассажирка получила тяжёлые травмы.

После ДТП водитель Suzuki скрылся с места происшествия, а позже попытался избавиться от улики — сжег свою машину в лесном массиве. Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что в момент аварии он находился под воздействием наркотиков.

Суд приговорил виновника к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Помимо тюремного срока, с осуждённого взыскали более 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда в пользу каждого потерпевшего.

Фото полиции Нижегородской области