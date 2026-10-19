«Не соблюдал безопасную дистанцию»: автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области

18 октября в 15:27 на 135-м километре автомобильной дороги «Ковров — Шуя — Кинешма» в Вичугском районе Ивановской области 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался в попутном направлении.

65-летний мужчина, водитель мопеда, был доставлен в больницу. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения.

Фото Госавтоинспекции