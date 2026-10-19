"Не соблюдал безопасную дистанцию": автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области
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«Не соблюдал безопасную дистанцию»: автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области

Аварии в России
9 комментариев 9 комментариев
«Не соблюдал безопасную дистанцию»: автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области

18 октября в 15:27 на 135-м километре автомобильной дороги «Ковров — Шуя — Кинешма» в Вичугском районе Ивановской области 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался в попутном направлении.

65-летний мужчина, водитель мопеда, был доставлен в больницу. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения.

&#171;Не соблюдал безопасную дистанцию&#187;: автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области
Фото Госавтоинспекции
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9 Комментариев
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9 комментариев
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UELL

Фольксвагеннист — очень тупой.

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3
Дихлофос

Воще не приговор. Зато хотел сделать красиво.

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0
Rubicon

чего хотел сделать ?

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0
Дихлофос

Показать, кто тут папа.

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0
sanchess80

Жопонюх хренов. По обочине хотел опередить что ли?

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2
E_Lindros

песта мопедисту…да еще и старому.
уёбка набутылить

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2
Ralf

Сначала подумал, что видео ускорено, но в конце видео, судя по работе дворников — скорость воспроизведения нормальная! Некисло так шпарили

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1
Rubicon

Мопедист ССЗБ
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам

Редактировалось 58 минут назад
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0
goldberg

Рег идиот.

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