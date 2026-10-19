«Не соблюдал безопасную дистанцию»: автомобиль столкнулся с мопедом в Ивановской области

18 октября в 15:27 на 135-м километре автомобильной дороги «Ковров — Шуя — Кинешма» в Вичугском районе Ивановской области 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом, который двигался в попутном направлении.
65-летний мужчина, водитель мопеда, был доставлен в больницу. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения.
Фольксвагеннист — очень тупой.
Воще не приговор. Зато хотел сделать красиво.
чего хотел сделать ?
Показать, кто тут папа.
Жопонюх хренов. По обочине хотел опередить что ли?
песта мопедисту…да еще и старому.
уёбка набутылить
Сначала подумал, что видео ускорено, но в конце видео, судя по работе дворников — скорость воспроизведения нормальная! Некисло так шпарили
Мопедист ССЗБ
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам
Рег идиот.