На улице Жердева в Улан-Удэ 50-летний водитель «Хонды» при выезде со двора столкнулся с мотоциклом Kawasaki. 20-летний мотоциклист, который был без прав, для осмотра был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен домой.

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