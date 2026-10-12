На улице Жердева в Улан-Удэ 50-летний водитель «Хонды» при выезде со двора столкнулся с мотоциклом Kawasaki. 20-летний мотоциклист, который был без прав, для осмотра был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Решил сдать годовалый «Москвич 3» в трейд-ин и купить «Москвич М70». Когда услышал оценку дилера, потерял дар речи
Недавно в одном крупном автомобильном сообществе появился подробный рассказ реального владельца, который наглядно показывает, как может работать...
Мне кажется с 40кмч хруст мог бы остановиться