«Я же уже почти повернул, куда ты летишь»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Сергаче

В Сергаче Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, поворачивая налево, не предоставил преимущество мотоциклисту, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП мотоциклист получил множественные травмы. Его экстренно доставили в больницу. Пенсионер, управлявший легковушкой, не пострадал.

Во время общения мужчина не признал свою вину. Он заявил: «Я же уже почти повернул, куда ты летишь».