«Я же уже почти повернул, куда ты летишь»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Сергаче
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«Я же уже почти повернул, куда ты летишь»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Сергаче

Аварии в России
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«Я же уже почти повернул, куда ты летишь»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Сергаче

В Сергаче Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, поворачивая налево, не предоставил преимущество мотоциклисту, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП мотоциклист получил множественные травмы. Его экстренно доставили в больницу. Пенсионер, управлявший легковушкой, не пострадал.

Во время общения мужчина не признал свою вину. Он заявил: «Я же уже почти повернул, куда ты летишь».

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ak100

ну хз, в чём-то пенсионер может и прав.

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