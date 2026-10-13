"Не посмотрел по сторонам": водитель "Логана" погиб в ДТП под Челябинском
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«Не посмотрел по сторонам»: водитель «Логана» погиб в ДТП под Челябинском

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
«Не посмотрел по сторонам»: водитель «Логана» погиб в ДТП под Челябинском

12 октября в 17:39 на 50-м километре западного обхода Челябинска 62-летний водитель автомобиля Renault Logan, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество внедорожнику Toyota Land Cruiser, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель Renault Logan получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения.

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2 Комментария
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2 комментариев
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HoBomzh

С новым кукурузером просто не поспоришь.

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Kolyan II

Млять, вот из-за таких 62-летних могут ограничить вождение автомобилей 98-летних!

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