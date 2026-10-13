«Не посмотрел по сторонам»: водитель «Логана» погиб в ДТП под Челябинском

12 октября в 17:39 на 50-м километре западного обхода Челябинска 62-летний водитель автомобиля Renault Logan, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество внедорожнику Toyota Land Cruiser, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель Renault Logan получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Видеорегистратор запечатлел момент столкновения.