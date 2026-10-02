«Охота на лохов»: в Нижнем Тагиле пешеход-автоподставщик пытался вымогать у водителя деньги
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«Охота на лохов»: в Нижнем Тагиле пешеход-автоподставщик пытался вымогать у водителя деньги

ЧП и ДТП по Екатеринбургу
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«Охота на лохов»: в Нижнем Тагиле пешеход-автоподставщик пытался вымогать у водителя деньги

Инцидент произошёл 1 октября в Нижнем Тагиле. Автор видео, едва не ставший жертвой мошенника, двигался по внутриквартальной дороге. Внезапно из кустов на проезжую часть выскочил мужчина.

Он подбежал к машине, стукнул по зеркалу и начал угрожать вызовом ГИБДД, обвиняя водителя в наезде на пешехода. Когда автору предложили уладить дело на месте за деньги, он прогнал вымогателя. Узнав о наличии видеорегистратора, мужчина быстро скрылся.

Автор попытался сообщить о случившемся в ГИБДД, но дозвониться оказалось непросто. Лишь через несколько часов его соединили с полицией, где посоветовали приехать и описать ситуацию.

Цель автора — предупредить других водителей о мошеннике, который специально бросается под автомобили. Будьте бдительны и расскажите об этом другим!

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Мишаня 007

Интересно, как этот «мошенник» в бубен не получил ?

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