В Петербурге будут судить водителя, который сбил пожилую женщину

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины — уроженца Ставропольского края. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 15 декабря 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем, двигался задним ходом по тротуару у дома 166 по проспекту Ветеранов. Он выполнял погрузочно-разгрузочные работы.
Не убедившись в безопасности маневра, водитель совершил наезд на пожилую женщину.
От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.
Уголовное дело прокуратура направила в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
Не повезло.