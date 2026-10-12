В Петербурге будут судить водителя, который сбил пожилую женщину

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины — уроженца Ставропольского края. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 15 декабря 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем, двигался задним ходом по тротуару у дома 166 по проспекту Ветеранов. Он выполнял погрузочно-разгрузочные работы.

Не убедившись в безопасности маневра, водитель совершил наезд на пожилую женщину.

От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело прокуратура направила в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.