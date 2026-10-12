В Петербурге будут судить водителя, который сбил пожилую женщину
1
1

В Петербурге будут судить водителя, который сбил пожилую женщину

Аварии в России
1 комментарий 1 комментарий
В Петербурге будут судить водителя, который сбил пожилую женщину

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины — уроженца Ставропольского края. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 15 декабря 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем, двигался задним ходом по тротуару у дома 166 по проспекту Ветеранов. Он выполнял погрузочно-разгрузочные работы.

Не убедившись в безопасности маневра, водитель совершил наезд на пожилую женщину.

От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело прокуратура направила в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

0
1 Комментарий
Подписаться
Уведомить о
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Nordman51

Не повезло.

Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Аварии в России

«Лада» и Skoda столкнулись в Оренбургской области: погибли три человека

11 октября на 41-м километре автодороги Каменноозерное — Медногорск в Оренбургской области произошло лобовое столкновение автомобилей Lada и Skoda.В...

«Лада» и Skoda столкнулись в Оренбургской области: погибли три человека
407 просмотров
2
Подробнее
Аварии в России

В Красном Селе мотоциклист проехал на красный и столкнулся с автомобилем

В Красном Селе на улице Геологической мотоциклист объехал машины по встречной полосе, проехал на красный сигнал светофора и и столкнулся с...

В Красном Селе мотоциклист проехал на красный и столкнулся с автомобилем
356 просмотров
9
Подробнее
Аварии в России

В Казани разыскивают пешехода, из-за которого пострадали пассажиры автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность пешехода, ставшего причиной ДТП в Казани. Всё произошло в воскресенье, 4 октября, около 16:50...

В Казани разыскивают пешехода, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
643 просмотра
10
Подробнее
Автоновости

Чат-ботам доверили управление автомобилем: и вот что из этого вышло

Исследователи представили результаты необычного эксперимента, который проверил, способны ли универсальные языковые модели справиться с задачей, для...

Чат-ботам доверили управление автомобилем: и вот что из этого вышло
203 просмотра
3
Подробнее
Аварии в России

Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека

2 октября около 6:00 на Солотчинском мосту в Рязани произошла авария с участием трёх автомобилей: Range Rover, Kia Sportage и Lada Vesta. На кадрах...

Лихач на Range Rover устроил массовое ДТП на Солотчинском мосту в Рязани: погибли два человека
7968 просмотров
26
Подробнее
Аварии в России

Обгон начал на прерывистой, а закончил на сплошной — лишат ли прав?

Водитель включает поворотник, выезжает на встречную полосу через прерывистую линию, опережает грузовик и возвращается на свою полосу уже через...

Обгон начал на прерывистой, а закончил на сплошной — лишат ли прав?
803 просмотра
19
Подробнее
Автоновости

АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut: дизайн, технические характеристики, старт продаж

25 сентября АвтоВАЗ запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut. Первые автомобили сошли с главного конвейера в Тольятти. Это...

АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut: дизайн, технические характеристики, старт продаж
477 просмотров
12
Подробнее
Аварии в России

«Выбежал из-за стоящего автомобиля»: ребенок попал под колеса авто в Омске

В дежурную часть Госавтоинспекции Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, 38-летний водитель...

«Выбежал из-за стоящего автомобиля»: ребенок попал под колеса авто в Омске
439 просмотров
14
Подробнее
Показать ещё
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль